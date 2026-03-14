U utorak u KPC-u radionica “Fraktalno crtanje: Kreativnost kao opuštanje” s Dinom Balić

Martin Topljak (Foto: krizevci.hr)

U utorak, 17. ožujka s početkom u 18 sati u Križevačkom poduzetničkom centru održat će se radionica “Fraktalno crtanje: Kreativnost kao opuštanje”. Ova je aktivnost dio Mjeseca ženskog poduzetništva, a donosi novu priliku za zajednički rast i opuštanje. Važno je spomenuti kako je radionica potpuno besplatna, no važno je prijaviti se na mail adresu: prijave@kpc.hr.

Voditeljica radionice je Dina Balić – intuitive coach, mentorica Fraktalnog crtanja i praktičarka Theta Healinga, koja razumije koliko nam svima treba trenutak mira, dubokog daha i prostor za izražavanje vlastite unutarnje snage. Kroz više od dvadeset godina rada s ženama, Dina je razvila jedinstven pristup koji spaja kreativnost, introspekciju i duhovnost. Na ovoj radionici otkrit ćemo kako fraktalno crtanje može postati naš alat za opuštanje, fokus i otkrivanje novih resursa u sebi. Dina će nas provesti kroz aktivnu meditaciju, mentalni reset i nježno nas voditi prema osvještavanju skrivenih uvjerenja, sve kroz boje, linije i igru zatvorenih očiju. Ova radionica nije rezervirana za umjetnice, već za svaku ženu koja želi predahnuti od svakodnevnog kaosa i pronaći svoj mir kroz kreativnost.

KPC poziva sve žene na ovu radionicu uz poruku “pokloni sebi vrijeme za sebe”.

Vezano
Vijesti

Dovršen projekt uređenja sportske infrastrukture na Gradskom stadionu vrijedan gotovo…

Kultura

Velvet Spell – Tribute to women of Rock u subotu u Klubu kulture

Vijesti

Obavijest Grada o privremenoj regulaciji prometa u Ulici Tadije Smičiklasa

Kultura

U Križevcima se održava međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10

