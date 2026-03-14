U utorak u KPC-u radionica “Fraktalno crtanje: Kreativnost kao opuštanje” s Dinom Balić

U utorak, 17. ožujka s početkom u 18 sati u Križevačkom poduzetničkom centru održat će se radionica “Fraktalno crtanje: Kreativnost kao opuštanje”. Ova je aktivnost dio Mjeseca ženskog poduzetništva, a donosi novu priliku za zajednički rast i opuštanje. Važno je spomenuti kako je radionica potpuno besplatna, no važno je prijaviti se na mail adresu: prijave@kpc.hr.

Voditeljica radionice je Dina Balić – intuitive coach, mentorica Fraktalnog crtanja i praktičarka Theta Healinga, koja razumije koliko nam svima treba trenutak mira, dubokog daha i prostor za izražavanje vlastite unutarnje snage. Kroz više od dvadeset godina rada s ženama, Dina je razvila jedinstven pristup koji spaja kreativnost, introspekciju i duhovnost. Na ovoj radionici otkrit ćemo kako fraktalno crtanje može postati naš alat za opuštanje, fokus i otkrivanje novih resursa u sebi. Dina će nas provesti kroz aktivnu meditaciju, mentalni reset i nježno nas voditi prema osvještavanju skrivenih uvjerenja, sve kroz boje, linije i igru zatvorenih očiju. Ova radionica nije rezervirana za umjetnice, već za svaku ženu koja želi predahnuti od svakodnevnog kaosa i pronaći svoj mir kroz kreativnost.

KPC poziva sve žene na ovu radionicu uz poruku “pokloni sebi vrijeme za sebe”.