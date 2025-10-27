Na prometnoj žili kucavici Križevaca policija uhitila alkoholiziranog vozača

U subotu, 25. listopada u 17:15 u Križevcima u Ulici kralja Tomislava, u nadzoru cestovnog prometa, policijski službenici zaustavili su osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je upravljao 58-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Budući da je postojala bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je uhićen.

Uz optužni prijedlog, vozač je jučer, 26. listopada doveden pred nadležni prekršajni sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru pet dana te je predan u Zatvor u Bjelovaru.