Županijski Stožer apelira na odgovornost mladih i organizatore javnih okupljanja

Nakon održane redovne koordinacije županijski Stožer civilne zaštite danas je održao konferenciju za medije obzirom na povećanje broja novooboljelih osoba zaraženih virusom COVID-19 na području Koprivničko – križevačke županije.

Načelnik Stožera Ratimir Ljubić izvijestio je kako je u posljednja 24 sata registrirana jedna novooboljela osoba koja je kontakt ranije zaražene osobe s đurđevačkog područja. U ovom trenutku na području Županije imamo 9 aktivnih slučajeva te 30 osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije.

Načelnik Ljubić se osvrnuo i na povećan broj prijavljenih javnih okupljanja: „Radi se o koncertima povodom Dana općine Koprivnički Bregi, te na početak natjecanja u županijskim ligama. Apeliram na sve koji će ići na koncerte da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, da paze na socijalni kontakt i drže distancu te da budu odgovorni. Također, pozivam sve koji imaju bilo kakve simptome da ne dolaze na javna okupljanja“ te dodao: „Jučer smo održali sastanak s Povjerenikom za natjecanja Županijskog nogometnog saveza. Dogovorili smo protokol i za navijače i za sportaše kao i za organizatore. Gledamo na to da se ne zabrane gledatelji na utakmicama, ali cilj nam je da svi budu sigurni i da nema daljnjeg prijenosa koronavirusa“ kazao je načelnik Ljubić.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije dr. Draženka Vadla na današnjoj konferenciji za medije navela je kako je rezultat povećanja broja zaraženih u županiji povratak mladih s ljetovanja i neodgovorno ponašanje mlade osobe te je poseban apel uputila mladima: „Korona je oko nas i svatko od nas može biti prijenosnik korona infekcije. Većina nas će to preboljeti, čak i asimptomatski. Međutim, moramo razmišljati da virus možemo prenijeti baki, djedu, mami, tati, bolesnima. Sreća, nemamo slučajeva u bolnici, ali i to se već sutra može promijeniti. Korona se širi takvom brzinom da bi mogla izazvati kolaps zdravstvenog sustava, ali na nama svima je, kao i prethodnih mjeseci, da to spriječimo, počevši od naših sugrađana“ naglasila je dr. Vadla.

Stožer apelira i poziva građane na odgovorno ponašanje i pridržavanje epidemioloških mjera, a posebno mlađe osobe po povratku s ljetovanja da se u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti ili sumnje da su bili kontakti zaraženih osoba ponašaju odgovorno bez ostvarivanja novih kontakata kako bi smanjili mogućnosti širenja zaraze.