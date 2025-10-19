Grad sporazumno razrješuje direktoricu KPC-a, ide novi natječaj

Grad Križevci objavio je na službenim web stranicama u petak javni natječaj za izbor i imenovanje direktora, odnosno direktorice trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. na razdoblje od četiri godine.

Među glavnim uvjetima za ovo radno mjesto su završen diplomski sveučilišni studij – magistar/ica ili specijalistički diplomski stručni studij – stručni/a specijalist/ica ili završen fakultet (VSS) te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju taj stupanj obrazovanja. Još se traže organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine, poznavanje rada na računalu, najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu te položen vozački ispit B kategorije.

S obzirom da je na to radno mjesto još od ožujka 2021. godine, najprije kao vršiteljica dužnosti, a zatim odlukama skupštine društva, koju kao predstavnik osnivača čini križevački gradonačelnik, o imenovanju direktorice iz veljače 2022. i veljače 2025. izabrana diplomirana pravnica Jelena Velić iz Križevaca, kontaktirali smo ju za komentar o odlasku s te pozicije nakon niti devet mjeseci trajanja njenog drugog mandata.

– Moj mandat je trebao završiti 2029. godine, no sporazumno smo odlučili i dogovorili se, uz ispoštivanje odredbi mojeg ugovora o radu. Najprije su mi ponudili premještaj na niže radno mjesto sukladno stručnoj spremi i radnom iskustvu, što sam odbila. S obzirom da se ne radi o raskidu ugovora zbog skrivljenog ponašanja, bit će mi isplaćena plaća za listopad, naknada za neiskorišten godišnji odmor te otpremnina, sukladno ugovoru, istaknula je Velić, napomenuvši da je sve kurtoazno dogovoreno s gradonačelnikom Tomislavom Katanovićem.

Prijave na natječaj podnose se zaključno do 27. listopada na adresu elektroničke pošte: direktorkpc@krizevci.hr s naznakom “NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KPC-A”, a svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na pismeno testiranje i razgovor. Pismeni dio ispita obuhvaća Zakon o trgovačkim društvima te Plan razvoja Grada Križevaca za razdoblje od 2021. do 2030. godine.

Kao potencijalni kandidati za novog direktora KPC-a, funkciju koju je u razdoblju od 2011. do 2013. godine obnašao i sam Katanović dok je gradonačelnik bio Branko Hrg, u križevačkim se kuloarima spominju Sanela Mikulčić Šantić, magistrica menadžmenta u poljoprivredi s diplomom Veleučilišta u Križevcima, Tihomir Hodak, magistar informacijskih znanosti s diplomom Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i Tomislav Gerić, magistar menadžmenta s diplomom Ekonomskog fakulteta u Rijeci.

Mikulčić Šantić je bila aktivnom članicom Katanovićevog izbornog stožera te, iako nije bila na listama za Gradsko vijeće i Županijsku skupštinu, jedna od glavnih kreatora njegovog izbornog programa. Hodak je bio direktor KPC-a u razdoblju 2016.-2020., na zadnjim lokalnim izborima našao se na izbornoj listi Ivana Majdaka, danas predsjednika Gradskog vijeća, a od 2024. radi u Ministarstvu gospodarstva. Gerić je dužnost direktora KPC-a obnašao nakon Hodaka u razdoblju 2020.-2021., a prije tri mjeseca prijavio se na natječaj za gradskog pročelnika za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, no odustao je od testiranja kad je vidio da mu je protukandidat bio nekadašnji Hrgov i sadašnji Katanovićev pročelnik Darko Masnec.