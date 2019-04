Nova ravnateljica Muzeja Tea Hatadi: Stvorit ćemo uvjete za izložbe poznatih autora

Križevački muzej od prošloga tjedna ima novu ravnateljicu, potvrđeno je to jednoglasno na 16. sjednici Gradskoga vijeća. Dosadašnju ravnateljicu Lanu Okroša Ružić, koja je bila vršiteljica dužnosti, zamijenila je Tea Hatadi. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu uz mentore Miroslava Šuteja i Dalibora Jelavića, a upravo završava doktorski studij. Status samostalne multimedijalne umjetnice dobila je 2010. kad je primljena u Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika.

Već za vrijeme studija kao CEEPUS-ova stipendistica boravila je u Pragu, nakon diplome bila je na rezidenciji KultuKontakt u Beču. Tada je nastao i njen prvi kustoski i međunarodni projekt “Halfway” koji je predstavljen 2011. godine izložbom u Galeriji PM u Zagrebu. Od tada do danas izlagala je ili radila u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Beogradu, Londonu, Bristolu, Amersorttu, Bogoti i surađivala s brojnim poznatim umjetnicima, kustosima i galerijama. Nakon što je obišla čitav svijet, novu je inspiraciju pronašla u svom rodnom gradu.

Muzej treba prilagoditi modernim konzumentima

– Motivirala me potreba da pomognem nekolicini entuzijasta koji godinama intenzivno rade na promicanju kulture u Križevcima i promociji Križevaca pomoću kulture. No najveća motivacija je želja da moja desetogodišnja nećakinja dobije mogućnost polaziti više od jedne radionice tjedno i sata likovne kulture, neposredno konzumirati likovnu umjetnost, učiti o umjetnosti i kulturi, povijesti, arheologiji te razvijati vlastito kritičko mišljenje. To isto želim svim njenim vršnjacima i sugrađanima – objasnila je nova ravnateljica.

Najavila je da će novosti u muzeju svakako biti, no one će ovisiti i o mogućnostima. Vjeruje da je njen program upravo i prihvaćen za četverogodišnji mandat jer nudi svježe projekte i nove ideje. Pred njom nije nimalo lak zadatak jer se i drugi muzeji u svijetu bore s time kako svoje sadržaje prilagoditi modernom posjetitelju.

– Teško je generalizirati kako “žive” muzeji u svijetu. Neki bolje, neki lošije. Sve ovisi o poziciji samog muzeja, potrebama zajednice u kojoj muzej djeluje, organizaciji, promociji i kvaliteti programa koje muzej nudi – tvrdi Hatadi. Ustaljeno je mišljenje da muzeje posjećuju turisti, ali kako privući Križevčane u muzej i to više puta na godinu?

– Vjerujem da će se uz pomoć zaposlenika muzeja i konstruktivne komunikacije s građanima, obrazovnim i drugim institucijama u gradu lako stvoriti čvrsta podloga za suradnje i razvijanje programa i projekata koji će aktivno nadograđivati znanje, vještine i sposobnosti građana Križevaca svih uzrasta i oplemeniti svakodnevni život. Kada se otvori obostrana komunikacija, muzej će sigurno postati pristupačnije mjesto u koje će svatko rado doći – nada se mlada umjetnica.

Okupljalište građana željnih kulture

To je uspjelo đurđevačkom muzeju koji je u roku od godine dana doveo izložbe Picassa, Chagalla i Dalija i višestruko povećao broj posjeta. I Križevčani se nadaju da bi njihov muzej mogao postati novo okupljalište kulture gladnih sugrađana.

– Da mislim kako to nije moguće ne bih se javila na ovo radno mjesto. Uz potencijal muzeja i novu klimu u Križevcima koja se promijenila dolaskom perspektivnih, mladih ljudi koji posljednje dvije godine vode Grad, naravno, vjerujem da može. No da bi se omogućile izložbe Picassa ili Chagalla, prvo bi se za to trebali stvoriti uvjeti. Ima li ih Gradski muzej Križevci, to ću tek imati prilike saznati. Ako nema, tu sam pa ćemo uvjete stvoriti – najavila je nova ravnateljica muzeja Tea Hatadi koja na novu dužnost stupa prvog radnog dana u svibnju, a na nju je imenovana baš na svoj rođendan.(GPP)