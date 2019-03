Križevčani sjajni na državnom prvenstvu u obaranju ruke

PRVENSTVO HRVATSKE U OBARANJU RUKE U Sinju je u nedjelju, 10. ožujka 2019. održano prvenstvo Hrvatske u obaranju ruke na kojoj su ponovno odlična postignuća ostvarili križevački obarači i obaračice. Kod juniora s lijevom rukom do 75 kilograma treći je bio Matej Čatarić iz križevačkog kluba Tigar, a peti Domagoj Posavec. U juniorskoj kategoriji iznad 75 kilograma drugi je Ivan Filipan iz kluba Tigar. S desnom rukom kod juniora do 75 kilograma peti je bio Čatarić, a šesti Posavec, a Filipan je i s desnom rukom osvojio drugo mjesto.

Dražen Kogl pobijedio je s lijevom rukom do 75 kg kod seniora, a treći je bio Ivan Kralj. S lijevom rukom do 85 kg treći je bio Mislav Drokan, četvrti Mihael Drugčević i osmi Ivan Kletečki iz kluba Tigar. U kategoriji do 95 kilograma s lijevom rukom drugi je bio Marijan Harča. U otvorenoj kategoriji kod seniora lijevom rukom drugi je bio Dražen Kogl.

S desnom rukom kod seniorske kategorije do 75 kilograma pobijedio je Ivan Kralj iz Tigrova, a treći je bio Dražen Kogl. U kategoriji do 85 kilograma s desnom rukom pobijedio je Mihael Drugčević iz Tigrova ispred klupskog kolege Mislava Drokana. Osmi je bio Ivan Kletečki. Kod seniora 95 kilograma desnom rukom drugo mjesto osvojio je Marijan Harča. Kod osoba s invaliditetom s lijevom rukom sjedeće drugi je bio Danijel Habdija iz Tigrova, a stojeće Domagoj Posavec iz Tigrova.

Danijel Habdija je s desnom rukom sjedeće bio treći. S desnom rukom ,Domagoj Posavec osvojio treće mjesto. Kod seniorki do 80 kilograma s lijevom rukom pobijedila je Blaženka Trobić iz križevačkih Tigrova ispred Mihaele Kogl, dočim je Mihaela osvojila prvo mijesto s desnom rukom u toj kategoriji.