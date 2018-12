U subotu Godišnji koncert Gradskog puhačkog orkestra Križevci

Gradski puhački orkestar Križevci poziva na godišnji koncert kojim ove godine slavi 25 godina svojeg djelovanja te 20 godina pod vodstvom maestra Marija Komazina. Koncert će se održati u subotu, 15. prosinca 2018. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima s početkom u 20 sati. Posebni gosti koncerta su Mali puhački orkestar glazbene škole Alberta Štrige. Ulazak je slobodan, a donacije dobrodošle.

Mario Komazin 2008. o dolasku u Križevce: “Bilo je to u listopadu 1998. godine. Profesor Tonžetić, kod kojeg sam diplomirao, mi je rekao da puhački orkestar u Križevcima traži dirigenta i, ako sam zainteresiran, da mu se javim. Budući da sam oduvijek želio voditi puhački orkestar, iako s vrlo malim iskustvom u tome, otišao sam u Križevce. Došao sam na probu na kojoj su odsvirali nekoliko koračnica koje su sami uvježbavali. Rekao sam neke sugestije kako bi se trebalo svirati, što su vrlo brzo prihvatili i tad sam osjetio da su voljni raditi i napredovati, kao i danas nakon 10 godina. Probe su se održavale vikendom, trebalo je izabrati program za koncert u prosincu i uvježbati ga, što je bilo jako teško s obzirom na kratak vremenski period, ali mislim da smo uspjeli u tome. Nastup je bio uspješan, dobili smo pozitivne kritike i svi smo bili zadovoljni jer se trud isplatio.”

Na programu će se naći tri nove skladbe, još neizvedene pred križevačkom publikom: “Ponte Romano” Jana Van der Roosta, “‘Elsa’s Procession to the Cathedral’ from Lohengrin” Richarda Wagnera i Lucien Caillie i “Danzon No. 2” Artura Marqueza i Olivera Nickela. Orkestar će za povodom ovih velikih obljetnica izvesti i skladbe “Intrada, fuga i ples” Marija Komazina, “Dublimania” Menna Bosgre te “Bulgarian Dances op. 35” Franca Cesarinija.

Povijest orkestra je duga i bogata, njihovo djelovanje seže čak i u 19. stoljeće kada su postojala čak dva puhačka orkestra. Prva je bila Glazba gradske narodne garde, odnosno Bürgerkhora, iskrivljeno nazivana «purgerkorskom», koja je, između ostalog, 1848. godine dočekala bana Josipa Jelačića prilikom njegovog posjeta Križevcima. Druga je bila Glazba dobrovoljnog vatrogasnog društva, čije je djelovanje prenijeto i u dvadeseto stoljeće, kad su njeni dirigenti i predvodnici redovito bili glazbenici obrazovani u europskim metropolama poput Praga i Berlina.

Prva polovica 19. stoljeća označuje početak organiziranog glazbenog obrazovanja u gradu izvan crkvenih i samostanskih škola. Od 1813. godine to se obrazovanje pružalo u privatnom Glazbenom zavodu, a od 1856. godine nastavilo se u Glazbenoj učioni, koja je djelovala pri Glavnoj školi. Gradska limena glazba bila je čvrsto povezana uz obje obrazovne institucije, no povijest i djelovanje glazbe nisu do kraja istraženi.

Nakon prekida rada 1975. godine, Gradska glazba je obnovljena 1993. godine i otada kontinuirano djeluje. Nakon što je 1998. godine dirigentsku palicu preuzeo prof. Mario Komazin, orkestar je počeo s usmjerenijim radom te je na mnogim natjecanjima uzeo važne i vrijedne nagrade. Također, orkestar je i pokretač i organizator Međunarodnog festivala puhačke glazbe POOHfest, koji se od 2007. godine održava u Križevcima. U orkestru sudjeluju većinom amaterski glazbenici iz Križevaca i okolice, ali i učenici Glazbene škole Alberta Štrige s kojom je od svog početka orkestar povezan.