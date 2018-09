Tomislav Čut: ‘Konferencijom CrisCon stavljamo potpuni fokus na predaju znanja i iskustava rada s tehnologijama u velikim IT okruženjima’

Uoči subotnje konferencije ‘CrisCon 2018.’ čije će se drugo izdanje održati u Razvojnom centru i tehnološkom parku u Križevcima, razgovarali smo s direktorom konferencije Tomislavom Čutom, Križevčaninom koji radi kao voditelj odjela sistem integracija i voditelj IT projekata u dioničkom društvu Končar elektronika i informatika u Zagrebu.

Za početak, molim te ukratko predstavi ovogodišnju konferenciju ‘CrisCon’, po čemu se razlikuje od prvog izdanja?

Sama ideja CrisCon konferencije je da svima koji žele učiti i razvijati se u IT svijetu omogućimo da za što manje novaca slušaju kvalitetna predavanja. Predavanja će držati najbolji predavači iz regije koji imaju MVP status za specifične tehnologije. Kako su sve ostale konferencije više orijentirane na marketing i prodaju željeli smo CrisCon ograničiti i staviti potpuni fokus na predaju znanja i iskustava rada s tehnologijama koje se koriste u velikim IT okruženjima. Prošle godine bilo je 18 predavanja u 3 smjera: Edukacijski, Razvojni i IT PRO smjer. Zbog velikog pozitivnog interesa i zadovoljstva sudionika konferencije te predavača koji su došli u Križevce nesebično podijeliti svoje znanje i iskustvo ove godine smo odlučili IT PRO smjer razdijeliti na On-premises i Cloud, te smo dodali PMI smjer. Tako će ove godine ukupno biti 28 predavanja u 5 smjerova. Prošle godine smo imali panel diskusiju na temu “ICT i obrazovni sustav u Hrvatskoj”, a ove godine ćemo ponoviti istu temu s osvrtom na sve promjene u obrazovnom sustavu u zadnjih godinu dana.

Ne skrivate činjenicu da su svi predavači iz Microsoft zajednice, kako ćete privući entuzijaste za slobodni softver?

Većina predavača je iz Microsoft zajednice i sama ideja konferencije je nastala iz poznanstva Gorana Žarinca i mene sa svim predavačima koji su naši kolege i prijatelji od samih početaka kada je Microsoft pokrenuo svoju zajednicu u Hrvatskoj.

Entuzijasti nisu ograničeni tehnologijama i jako su orijentirani prema realizaciji projekata neovisno o kojim tehnologijama se radi. Microsoft već jako dugo daje podršku otvorenom kodu i zajednicama slobodnog softvera tako da je to i veća vrijednost.

Prije Končar INEM-a si dvanaest godina radio u Algebra grupi, otuda interes za spajanje IT-a i obrazovanja?

Prije rada u dioničkom društvu Končar – Elektronika i informatika radio sam 12 godina u sustavu visokog obrazovanja kao sistem inženjer te zadnje 3 godine kao voditelj tehnike, predavač i asistent na Visokom učilištu Algebra. Interes za širenjem i predajom znanja o tehnologijama proizašao je iz iskustva u poslu puno prije. Mogu reći da su počeci tog promišljanja krenuli od kontinuiranih odlazaka na redovne sastanke Microsoft zajednice.

S obzirom da si profesionalno vezan uz Zagreb, koliko često si na relaciji između metropole i Križevaca?

Zagreb sam uvijek smatrao samo kvartom u Križevcima tako da mi to nikada nije stvaralo nikakva ograničenja. Prosječno sam jedan-dva vikenda u mjesecu u Križevcima, a ostale vikende bježim iz Zagreba u planine bez računala i mobitela.

Imaš li kakvih saznanja o opremljenosti križevačkih škola informatičkom opremom? Može li poslovna zajednica pomoći?

Nažalost, nemam nikakvih saznanja. Znam da škole, pa i fakulteti u Hrvatskoj nemaju adekvatnu IT infrastrukturu i općenito se svim tim resursima loše upravlja na razini države. Sve je decentralizirano i preskupo za stvaranje novih vrijednosti društva, što bi trebao biti cilj edukacijskih ustanova. Kada bismo imali sinergiju politike i poslovne zajednice bila bi to druga priča.

Kako komentiraš buđenje IT scene u Križevcima posljednjih godinu dana, što misliš da je još potrebno učiniti?

Dobro je da mlade generacije imaju izazove i djelomično prepoznaju potencijal za razvojem u IT svijetu. Nažalost, to je isto potrebno poticati i motivirati od strane političkog vrha. Ulaganja bi trebala biti kontinuirana iz više smjerova da se mladi ljudi u manjim sredinama probude i stvore utjecaj u društvu te krenu u stvaranje novih i održivih vrijednosti. Bojim se da je sve više mladih koji svoju budućnost vide izvan granica ove zemlje jer sve je više poslova koji nas ne ograničavaju fiksnim radnim mjestom, a zarade su puno veće.

Ove godine se ‘CrisCon’ ne podudara s ‘OktoberTestom’, što predlažete gostima nakon završetka konferencije?

Šteta da smo ove godine u tome napravili promašaj jer sam zamislio kako bi bilo super na trgu napraviti svirku nekih rock bendova. Informatičari su veliki ljubitelji pive pa mi je žao da neće imati priliku probati našu domaću Križevačku. Onima koji su ju probali prošle godine sigurno neće biti problem doći vikend iza. Sudionicima konferencije ćemo svakako predložiti da prošeću gradom i posjete Križevačku pivovaru.

Na kraju, koja bi područja preporučio mladima s interesom za informatiku i tehnologije? Kuda da se usmjeravaju?

Ovo je jako teško pitanje. IT je jako dinamičan i iz godine u godinu ima novih područja interesa tako da je davanje preporuka teško. Svatko tko se nađe u svijetu IT-a će kao pojedinac najbolje osjetiti u kojem smjeru će se kretati i razvijati. Mogu samo reći mladima da ne dozvole da im tehnologije kroje život i da na kraju postanu robovi svojeg posla što većina informatičara nažalost i je. Život ima vrijednosti koje nemaju veze s tehnologijama i fokusirajte se na te vrijednosti, a tehnologije koristite kao zabavu koja vam omogućuje zaradu bez obzira koje područje izaberete.