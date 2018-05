Intervju sa Zelenom energetskom zadrugom koja je u samo 10 dana uspješno skupila sredstva za ‘Križevačke sunčane krovove’

Povodom uspješno završene kampanje grupnog ulaganja u obnovljive izvore energije pod nazivom “Križevački sunčani krovovi” napravili smo intervju sa Zelenom energetskom zadrugom (ZEZ), idejnim začetnikom, glavnim nositeljem i realizatorom projekta.

Na stranicama ovog portala već je o projektu “Križevački sunčani krovovi” bilo riječi. No da ukratko podsjetimo. Radi se o svojevrsnom pilot projektu postavljanja sunčane elektrane snage 30 kW na krovu Razvojnog centra i tehnološkog parka (RCTP) u Križevcima koji bi se financirao grupnim ulaganjem (engl. crowdfunding) realiziranim, konkretno, mikrozajmovima koje daju sami građani provoditelju projekta. Plan je Zadruge vratiti pozajmljeno u roku od 10 godina s godišnjom kamatom od 4,5%, a benefit za okoliš bio bi projicirano smanjenje emisije CO2 za preko 412 tisuća tona tijekom tog razdoblja korištenje elektrane.

Proizvedena električna energija u sunčanoj elektrani namijenjena je potrošačima u RCTP-u, a po ugovoru između upravitelja RCTP-a, Križevačkog poduzetničkog centra d.o.o., Zadruge i grada Križevaca kao jamca, ostvarena ušteda od potrošnje električne energije iz električne mreže uplaćivala bi se kao naknada Zadruzi iz koje bi se vraćali zajmovi. Nakon perioda od 10 godina, sunčana elektrana prešla bi u vlasništvo RTCP-a, dok je njen garantirani radni vijek 25 godina (iznad 80% efikasnosti).

Zadnja je vijest da je ukupni iznos od 230,000 kuna prikupljen je u rekordnom roku za manje od 10 dana od službene najave kampanja te je tako projekt u potpunosti isfinanciran i ubrzo će krenuti njegova realizacija.

KZ.INFO: Već dugi niz godina teme o zaštiti okoliša, globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama u stalnom su fokusu medija i politike, barem one međunarodne, ako ne već domaće. Ipak, možda bi valjalo podsjetiti čitatelje čemu insistiranje na obnovljivim izvorima energije. Ili da konkretiziramo. Na koje sve načine te teme utječu na život Križevčana? Zašto bi oni trebali mariti recimo za manju emisiju CO2?

ZEZ: To što u Hrvatskoj još uvijek ne nosimo zaštite maske dok se krećemo ulicom, ne znači da posljedice emisija CO2 ne utječe na nas, tj. na građane Križevaca. Bez obzira kod nas nije toliko kritična situacija zašto bi si svjesno trovali zrak koji udišemo? Možda ste primijetili kako je svakog ljeta postalo sve toplije, što je još jedna od posljedica povećanih emisija CO2.

KZ.INFO: Na vašoj prošlotjednoj tribini u RCTP-u bilo je i puno usporedbi u korištenju obnovljivih izvora energije s ostalim zemljama Europske unije. Možete li ovdje ponoviti i sumirati osnovne zaključke i gdje se smješta Hrvatska u tim usporedbama?

ZEZ: Hrvatska se smješta na samo začelje po korištenju obnovljivih izvora energije u EU. Imamo “sreće” što imamo puno potencijalnih izvora energije pa smo lako ispunili izuzetno neambiciozno postavljene ciljeve. Zašto smo jedina zemlja u EU koja je u trenutku postavljanja ciljeva imala već dosegnut cilj? Jeste li se ikada zapitali zašto su ciljevi tako postavljeni? Dok je naš cilj bio na 20%, neke zemlje su si postavile 80% i više.

KZ.INFO: Koje bi druge benefite potencijalno vaša inicijativa donijela građanima Križevaca pored brige za okoliš? Često navodite kako vaš projekt unapređuje razvoj lokalnih zajednica. Možete li objasniti na koje ti sve načine?

ZEZ: Građani Hrvatske imaju veliko nepovjerenje prema vlasti, lokalnoj i nacionalnoj i to nije bez razloga. Naš projekt unapređuje razvoj lokalnih zajednica ne samo kroz zaštitu okoliša i poticanjem lokalne energetske nezavisnosti, nego i razvojem dijaloga između lokalnih vlasti i građana te prilikom za aktivno uključenje građana u izgradnju lokalnih zajednica i to ne samo na razini glasanja nego i investiranja od kojeg građani osobno mogu imati financijske koristi.

KZ.INFO: Financiranje projekta planirate ostvariti grupnim ulaganjima, poznatim još i pod nazivom crowdfunding. Kakav je to način financiranja i zašto ste se za ovaj projekt odlučili baš za njega? Koje su dobre strane takvog financiranja, a što bi bili nedostaci u odnosu na druge modele?

ZEZ: Crowdfunding ili grupno financiranje omogućuje većem broju osoba da se uključe u projekt, a ne samo odabranima ili onima koji imaju velike sume novaca na raspolaganju. Dobili smo nekoliko upita za zatvaranje cijelog projekta od strane jedne osobe, no željeli smo kroz projekt uključiti veći broj građana i dati im priliku za investiranje te smo to postigli postavljanjem maksimalnog iznosa investicije na otprilike 5% ukupno traženog iznosa. Nedostatak ovakvog modela je administrativno i operativno procesuiranje većeg broja investitora, no danas je uz pomoć tehnologije i interneta to puno lakše za iskoordinirati i provesti takav model financiranja projekata.

KZ.INFO: Kako je došlo do ideje za ovaj projekt? Koliko je bilo važna suradnja s gradskom vlasti? Jeste li vodili pregovore i s drugim gradovima prije Križevaca?

ZEZ: Ideju smo imali već neko vrijeme, a sredinom prošle godine smo se odlučili provesti pilot projekt. Trebalo je analizirati, razviti i uskladiti dosta različitih elemenata projekta od tehnoloških, tehničkih, ekonomskih, pravnih, komunikacijskih, itd. Suradnja s lokalnim vlastima je bila od ključnog značaja jer bez interesa i suradnje s njihove strane provedba projekta na javnoj zgradi ne bi bila moguća. Razgovarali smo i razgovaramo s nekoliko gradova koji su još zainteresirani, no odlučili smo se upravo za Križevce zbog kooperativnosti lokalnih vlasti i veličine projekta za koju smo ocijenili da bi bila prikladna za pilot projekt.

KZ.INFO: Iza ovog projekta očito stoje stvarni ljudi sa svojim znanjima, vještinama i ekspertizama. Tko sve dakle čini ZEZ i koji vas to interesi okupljaju na zajedničko djelovanje? S obzirom na izostanak državnih poticaja za obnovljive izvore energije to vjerojatno nisu financijski interesi.

ZEZ: U Zelenoj energetskoj zadruzi se okupio doista multidisciplinaran tim od stručnjaka za energetiku, zaštitu okoliša do ekonomista, te stručnjaka za grupno financiranje, a pronašli smo veliku podršku i u vanjskim partnerima ili kooperantima koji su nam pomogli tamo gdje smo bili tanki. Ono što nas okuplja i motivira je napredak – gospodarski, energetski, društveni.

KZ.INFO: U vašem elaboratu projekta ističite da se projekt “Križevački sunčani krovovi” predstavlja ulaganje sa značajnim rizicima. Nasuprot tom upozorenju, ulagače može ohrabriti popis inicijativa i projekata koje ste do sada uspješno realizirali. Možete li navesti neke projekte relevantne za ovaj kontekst koje ste organizirali i uspješno proveli?

ZEZ: Svako ulaganje predstavlja rizik, a tu napomenu smo stavili jer nismo osigurani od strane financijskih regulatora tj. osim nas samih nitko ne garantira povrat uloga investitorima. Dobar je dio članova zadruge nekada radilo u uredu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj, koji se bavio energijom, okolišem i inovacijama a iskustvo smo stekli provedbom petstotinjak projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj, regiji i svijetu, kao i uspješnom provedbom više od 30 kampanja grupnog financiranja kroz koje je prikupljeno više od milijun USD u zadnjih nekoliko godina primarno kroz edukacijski program Crowdfunding Academy čiji smo suosnivači.

KZ.INFO: Grad Križevci jamac je za ugovorene obaveze otkupa proizvedene energije koje je preuzeo Križevački poduzetnički centar kao korisnik zgrade koja bi bila i primarni potrošač energije generirane ovom elektranom. Ta činjenica vjerojatno umanjuje rizik ulaganja u vaš projekt. Postoje li pored toga i neke druge olakotne okolnosti kojih bi ulagači trebali biti svjesni, a odnose se na rizik ulaganja?

ZEZ: Tako je, to su neke od niza mjera koje smo osmislili, ugovorili i implementirali kako bi maksimalno osigurati investiciju odnosno povrat iste. To smo radili misleći na građane investitore, ali i na nas same pošto građani daju zajam zadruzi. Jedna od mjera je recimo i da smo novčani tok projekta izdvojili na zaseban bankovni račun, a sama elektrana je također osigurana od strane osiguravateljske kuće i produženim jamstvom proizvođača.

KZ.INFO: Vjerujemo da ćemo još na stranicama portala Krizevci.info izvještavati o napretku ovog projekta, ali i drugih projekata ZEZ-a. No da ipak iskoristimo priliku i možda dobijemo najavu nekih budućih inicijativa… Imate li u skorijoj budućnosti još neke planove za Križevce, pogotovo ako uspije realizacija ovog projekta?

ZEZ: Hvala Vama na interesu! O budućim projektima u Križevcima ćemo Vas svakako obavijestiti a prve vijesti možete očekivati kad pustimo elektranu u pogon, a možda i o novim projektima o kojima razgovaramo s lokalnim vlastima.