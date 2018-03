Prvu subotu na 14. Culture Shock Festivalu slovenska komičarka Martina Ipša

Na 14. Culture Shock Festival stiže žena koja je oduševila prepunu Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Martina Ipša jedna je od začetnica stand up komedije u Sloveniji i jedna od najboljih slovenskih stand up komičarki. Njezin nastup, pun originalnosti i direktnosti, popularan je kod publike različitih profila. U 11 godina karijere nastupala je u više država i osim na slovenskom, nastupa i na engleskom te hrvatskom jeziku. Ne samo da se bavi stand up komedijom, nego piše i komedije za kazalište, kreirala je emisije za televiziju i redovni je gost slovenskih televizija.

S kolegama iz regije i uz organizaciju Standup.rs nastupala je u emisiji Stand up & More, koja je bila emitirana na Comedy Central Extra. Sada će opet u Hrvatskoj nastupiti s ‘one woman showom’ koji će biti kombinacija najboljih, najudarnijih i naravno najsmješnijih fora. Odgovorit će na mnoga pitanja: Kakav je odnos između Slovenije i Hrvatske? Kako razmišljaju žene? Kako izdržati dugo u vezi? Kako je moguće da je neko s 2x idealne težine tako seksi? I naravno najstarije pitanje svih vremena: Može li netko iz Slovenije biti smiješan?

Program prvog vikenda 14. Culture Shock Festivala završite uz “Ženu za volanom”, Martinu Ipšu čiji se stand up show održava u subotu, 10. ožujka 2018. u križevačkom Klubu kulture s početkom u 21 sat. Ulaznice se nalaze u pretprodaji po 30 kuna u Art Rock Caffeu i online putem sustava Entrio.hr, a na dan događaja će koštati 40 kuna.