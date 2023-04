Siniša Kraševac uoči međunarodnog plesnog natjecanja: Križevačka plesna scena već je dugo aktivna

Više od 1400 plesača iz četrdeset četiri kluba iz Italije, Mađarske, Češke i Hrvatske zaplesat će ovaj vikend u Križevcima na međunarodnom natjecanju koje organizira Plesni centar Ritam Križevci pod pokroviteljstvom Hrvatskog plesnog saveza. Voditelj Ritma Siniša Kraševac zadovoljan je interesom plesača za natjecanje u Križevcima, a brojke su iznad svih očekivanja.

“Lani smo imali 700 natjecatelja i očekivali smo da će ih ove godine biti nešto više, no iznenadio nas je broj prijavljenih. Veseli nas odaziv i spremni smo za dosad najveće natjecanje “, rekao nam je Kraševac koji plesno natjecanje u Križevcima organizira dvadesetprvi put. Njegov klub ove godine slavi dvadeseti rođendan pa će u nedjelju prirediti i slavljenički program.

Sve počinje u petak 14. travnja od 10 sati kad će 320 plesača u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici pokušati izboriti nastup na svjetsko prvenstvo koje organizira Međunarodna plesna organizacija (IDO). Plesat će se sve umjetničke plesne discipline osim stepa. Natjecanje je podijeljeno po starosnim kategorijama od najmlađih plesača starih tek tri godine do seniora. Predviđena minutaža za izvođenje plesnih točaka je od 1 do 5 minuta, ovisi o starosnoj kategoriji i načinu izvedbe (solo, duo/trio, grupa, formacija ili produkcija). U subotu i nedjelju plesači će se natjecati u raznim stilovima na plesnom festivalu Križevci Dance Cup. Na ovom međunarodnom natjecanju izvest će se oko 350 koreografija. Ulaznica za posjetitelje je 7 eura. Budući da se očekuju i gosti iz drugih gradova i zemalja, ova plesna manifestacija je izvrsna prilika za predstavljanje lokalnih proizvoda koje će proizvođači iz Zdravo Križevci prodavati na štandovima ispred dvorane, naravno ako to vrijeme dopusti.

Plesne cipelice ovaj će vikend obuti i u njima zaplesati skoro 200 križevačkih plesača iz Plesnog centra Ritam i iz Plesnog studija Mali i veliki. Plesna scena u Križevcima je, kaže instruktor sportskog i rekreativnog plesa Siniša Kraševac, već godinama aktivna, a naši plesni parovi sudjelovali su na svjetskim natjecanjima. Svoju predstavnicu imaju i ove godine. Naime, plesačica Iva Sokač nastupit će u svibnju na svjetskom prvenstvu u Varšavi.