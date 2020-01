Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Od novih naslova u Gradskoj knjižnici Franjo Marković izdvajamo sljedeća četiri djela:

Stručno znanstveni odjel – ŠPIJUN I IZDAJNIK: NAJVEĆA ŠPIJUNSKA PRIČA HLADNOG RATA / Ben Macintyre – Zagreb: Profil Knjiga, 2019.

Vrhunac svoje spisateljske karijere Ben Macintyre dosegao je knjigom Špijun i izdajnik. U ovom višestruko nograđenom bestseleru Macintyre otkriva dramatičan život dvostrukog agenta Olega Gordijevskog, koji je svoju karijeru u KGB-u i tajne koje su mu bile dostupne stavio na raspolaganje britanskoj tajnoj službi MI6. Iako knjiga popularne povijesti, Špijun i izdajnik čita se poput romana Jona Le Carréa, pa i ne čudi da je upravo Le Carré kazao kako je to najbolja istinita špijunska priča koju je ikada čitao. S jedne strane tu je životna drama Olega Gordijevskog, odrastanje u Sovjetskom Savezu, odnos s ocem KGB-ovcem, razočaranje u sustav za koji je radio i odluka da se okrene protiv njega jer ga je sve jače prezirao što je više njegovih tajni upoznavao. Tu su i bračni neuspjesi, koji su uz to dolazili. S druge strane tu je špijunski rad Gordjevskoga, opisan s dubokim uvidom u tehnologiju tajnih službi. Priča o Gordijevskom, iako nije bila nepoznata, tek je sada u potpunosti otkrivena široj čitalačkoj publici, koja ima priliku upoznati se s djelovanjem ovog, vjerojatno najvećeg špijuna iz vremena Hladnog rata. Ova je knjiga zapravo neophodna u ovom trenutku, kad se otvara rasprava što je bila željezna zavjesa i kako je izgledao život iza nje. Od gradnje Berlinskog zida do njegova rušenja, Oleg Gordijevski je ne samo svjedok, već i sudionik događaja koji su određivali tok svjetske povijesti.

Beletristika – OZBILJNA IGRA / Hjalmar Soederberg; – Zagreb: Disput: Hrvatsko filološko društvo, 2019.

Roman Ozbiljna igra objavljen je 1912. godine i smatra se klasikom švedske književnosti koji ponekad zovu i “najbrutalnijom ljubavnom pričom”. Okvirno zasnovan na autorovoj aferi s femme fatale tog vremena Marijom von Platen, priča romana prati mladog Arvida Stjärnbloma koji se zaljubljuje u Lydiju Stille, kćer lokalnog umjetnika, ali, smatrajući da nema dovoljno novca da ju oženi, odluči prekinuti vezu. Lydia se uda za starijeg bogataša, a Arvid napreduje kao novinar i na kraju završi u ugodnom braku s dobrostojećom nasljednicom koja ga pretjerano ne zanima. Deset godina poslije Arvid i Lydia se slučajno ponovno sretnu i započnu intenzivan ljubavnički odnos. Arvid razmišlja da ostavi svoju ženu i dvoje djece, ali je istovremeno previše uplašen da bi povukao takav sudbonosan potez. Lydia pak sporazumno napušta svog muža i dijete, ali, uz Arvida, ima i druge ljubavnike. Veza će na kraju pući – u nezadovoljstvu, tuzi i ogorčenosti.

Ovaj kasni roman švedske moderne bavi se novim likovima s prijelaza stoljeća, osobama koje žive bolje od prethodne generacije, ali ih ograničava vlastiti kukavičluk i neka vrsta nemogućnosti djelovanja, prepuštanja sudbini. Arvid je u romanu glavni predstavnik tog stava – provincijalac koji se doseli u Stockholm i biva pritisnut modernim životom glavnog grada, malograđanštinom i ofenzivom samouvjerenih i jakih žena. Poslovno napreduje, ali mu obiteljski i ljubavni život karakterizira privid sreće, glumljena strast. Zbog toga je njegova ljubavna priča savršen okvir za preispitivanje ondašnjeg morala, pa čak i analizu velikih političkih i kulturnih afera tog vremena.

Roman Ozbiljna igra iznimno je zanimljivo štivo i klasik čija aktualnost ne jenjava. Djelo je tri puta ekranizirano (zadnji put 2016), a priča još uvijek služi kao predložak mnogim skandinavskim umjetnicima za analize ljubavi i moralnosti u suvremenom društvu.

Dječji odjel – LOUISIANIN PUT KUĆI: TRI HRABRICE / Kate DiCamillo; – Zagreb: Profil Knjiga, 2019.

Louisianu Elefante baka probudi usred noći tvrdeći da je došao dan obračuna pa one napuštaju kuću i sve prijatelje. U početku se Louisiana baš ne uzbuđuje jer je to baka radila i prije. No ovaj je put drugačije i Louisiana shvaća da se baka ne misli vratiti. Odvojena od svojih najboljih prijateljica, Raymie i Beverly, Louisiana nastoji suprotstaviti se hirovima sudbine (i baki!) te pronaći put kući. Nakon što su zastale u nekom gradiću, započinje Louisianina avantura u kojoj će pokazati snagu za koju nije bila svjesna da je posjeduje te snalažljivost i odlučnost pobrinuti se za bolesnu baku. I dok se Louisianin život isprepleće sa životima ljudi u gradiću u kojem su zastale – u druženju s tajanstvenim dječakom s vranom na ramenu, mrzovoljnom vlasnicom motela koju zanima samo novac, dobronamjernim svećenikom koji sliči moržu – Louisiana se počinje brinuti da joj je sudbina namijenila samo rastanke.

Nakon romana „Tri hrabrice, Raymie Nightingale“ Kate DiCamillo odlučila je napisati nastavak u obliku dnevnika u profinjenom i nježnom romanu “Tri hrabrice : Louisianin put kući”.

Knjige za mlade – ČAROBNJACI IZ DAVNINE / napisala i ilustrirala Cressida Cowell; – Zagreb: Profil knjiga, 2019.

Nekoć davno postojala je Magija, a živjela je u mračnim šumama. Dječak, Xar, pripradnik je plemena Čarobnjaka i još nema Magiju, a dao bi sve da je ima. Djevojčica, Želja, pripadnica je plemena Ratnika koji pokušavaju istrijebiti svu Magiju, a ona posjeduje čarobni predmet i učinit će sve da ga sakrije. Njih će dvoje morati zaboraviti sve nesuglasice i predrasude žele li spriječiti strašno zlo koje se budi.

Čarobnjaci iz davnine roman je koji slavi kreativnost i maštu. Neobično maštovit ovaj roman govori i o obitelji, odnosu roditelja i djece, hrabrosti, odlučnosti i prijateljstvu.

Nakon golemog hita “Kako izdresirati zmaja” Cressida Cowell napisala je i ilustrirala ovaj izvanredan, zabavan, napet i duhovit roman koji će oduševiti male i velike čitatelje.