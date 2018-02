Pogledajte tko su govornici na prvom TEDxKriževci ove subote!

Prvi događaj TEDx Križevci, kao program lokalnih, samostalno organiziranih događaja, čiji je glavni cilj promicanje ideja vrijednih širenja u našoj lokalnoj sredini, odvija se ove subote, 24. veljače 2018.!

Mjesto zbivanja, Razvojni centar i tehnološki park Križevci, od 9:30 sati će ugostiti jedanaestero govornica i govornika, iz Križevaca ali i izvan, koji će uživo, na hrvatskom jeziku, svojim pričama i prenošenjem iskustava iz svojeg područja rada i djelovanja, nastojati publiku inspirirati na uključivanje u inovacije i aktivno djelovanje u zajednici.

Organizator, udruga P.O.I.N.T., ovim događajem je okrunila svoj trud na pripremi događaja ovakvog tipa, započet prije godinu dana, i nastavljen događajem TEDxKriževciLive u travnju prošle godine.



Predavačice i predavači, govornice i govornici na događaju su Ana Car, s temom “Od Svete Helene do San Francisca – i natrag”, Antun Gold, s temom “Nautički put od šestara do piksela”, Boris Jokić, s temom “Od Rahmanjinova preko Rade Manojlović do Rammsteina”, Boris Kralj, s temom “Dječjom maštom napisati i naslikati uspjeh”, Marija Križić, s temom “Različito jednaki!”, Jelena Mašek, s pričom “Uvijek postoji plan”, Tihana Nemčić, pričom “Sport kao hrana za dušu”, Ottone Novosel-Franz, s pričom “Novinarstvo kao poziv i način života”, Teo Petričević, s govorom o “Pank poduzetnicima – pričom iz Čakovca”, Borna Sor, s govorom o “Satiri protiv apatije”, i Saša Živković, s govorom o “Životu umjetnosti ili kako objasniti slike mrtvom zecu”.

Osim govornog, u programu je predviđen i glazbeni dio, u kojem će nastupiti i glazbenici iz Križevaca.

Sve informacije i novosti o nadolazećim TEDx događajima možete pratiti i na www.TEDxKrizevci.com i Facebook stranici TEDxKriževci.

Ulaznice po cijeni 40 kuna možete nabaviti online putem sustava Entrio.hr, a uključuju tri dvosatne TEDxKriževci sesije, ručak i dvije pauze za kavu te sponzorski poklon-paket. Naša misija je promicanje ideja vrijednih širenja – pridružite nam se na prvom TEDxKriževci s govornicima uživo!