Pogledajte tko su glazbeni izvođači na prvom TEDxKriževci ove subote!

Prvi događaj TEDx Križevci, kao program lokalnih, samostalno organiziranih događaja, čiji je glavni cilj promicanje ideja vrijednih širenja u našoj lokalnoj sredini, odvija se ove subote, 24. veljače 2018.!

Mjesto zbivanja, Razvojni centar i tehnološki park Križevci, od 9:30 sati će ugostiti jedanaestero govornica i govornika, iz Križevaca ali i izvan, koji će uživo, na hrvatskom jeziku, svojim pričama i prenošenjem iskustava iz svojeg područja rada i djelovanja, nastojati publiku inspirirati na uključivanje u inovacije i aktivno djelovanje u zajednici. U glazbenom dijelu programa nastupit će križevački sastav Kids from the sky, Kvartet Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci te kantautor Zvonimir Varga iz Zagreba.

”kids from the sky” je autorski bend koji pokušava izgraditi vlastiti stil koji se prvenstveno sviđa njima samima, a kasnije i publici. Članovi banda su Teo Golub (22), Lovro Baričević (19) i Robin Petić (16). Tekstovi pjesama su na engleskom jeziku, uglavnom o unutarnjem nemiru pojedinca i njegovoj borbi sa svojim mislima, umom, strahovima, nesigurnostima i traženju rješenja da sve to pobjedi kako bi dostigao svoje ciljeve u životu, te kako da se nosi s time kroz život. Izdali su samostalno svoju prvu pjesmu “Another World” u listopadu 2017. godine.

Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci osnovan je 1978. godine. Nagrađivan je visokim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima i festivalima kao što su prve nagrade i Grand prix u Neerpaltu (Belgija) na Međunarodnom festivalu za mlade glazbenike, Festivalu Young Prague (Republika Češka) i Međunarodni festival u Bratislavi prošle godine. Orkestar je nastupao u SAD-u, Belgiji, Njemačkoj, Francuskoj, Portugalu, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj i Austriji. Članovi orkestra djeluju i u manjim komornim sastavima, nonetu i kvartetu, kojeg imate priliku slušati, u sastavu: Josip Berend, Tomislav Fajfar, Renato Škarec i Ivan Jambrec.

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga na sceni je od 2010. godine kada objavljuje knjigu pjesama, a već iduće godine izbacio je svoj prvi album. Do danas ih je objavio osam od kojih su neki uvršteni među najbolje u regiji, a za izdavačku kuću Croatia Records objavljuje i devet singlova. Od početka djelovanja, održao je oko 150 koncerata po Hrvatskoj i šire, od kojih možda najzanimljiviji oni u kaznionicama Lepoglava i Remetinec.

Kako ističe kritika, Vargine pjesme pršte ljubavima i emocijama, onom ljepotom proživljene senzibilnosti, romantikom trubadura koji je spreman i svoj život dati za ljubljenu ženu, fascinacijama malih stvari, fikcijskim maštarijama… Ne trabunja nekakve trivijalnosti o hotelima i srceparajućim empatijama ‘ne plači’. On se hrabro suočava između nelogičnosti ove šašavoće društvenog sistema i potisnutih osjećaja čovjeka zarobljenog u kontradikcijama na emotivan način. Napisao je i dvije publikacije: slikovnicu za djecu “Veseli dan doktora Vedrana Veselića”, te knjigu pjesama “Poljubac budućnosti”, a sklada i glazbu za dječje kazališne predstave.



Predavačice i predavači, govornice i govornici na događaju su Ana Car, s temom “Od Svete Helene do San Francisca – i natrag”, Antun Gold, s temom “Nautički put od šestara do piksela”, Boris Jokić, s temom “Od Rahmanjinova preko Rade Manojlović do Rammsteina”, Boris Kralj, s temom “Dječjom maštom napisati i naslikati uspjeh”, Marija Križić, s temom “Različito jednaki!”, Jelena Mašek, s pričom “Uvijek postoji plan”, Tihana Nemčić, pričom “Sport kao hrana za dušu”, Ottone Novosel-Franz, s pričom “Novinarstvo kao poziv i način života”, Teo Petričević, s govorom o “Pank poduzetnicima – pričom iz Čakovca”, Borna Sor, s govorom o “Satiri protiv apatije”, i Saša Živković, s govorom o “Životu umjetnosti ili kako objasniti slike mrtvom zecu”.

Sve informacije i novosti o nadolazećim TEDx događajima možete pratiti i na www.TEDxKrizevci.com i Facebook stranici TEDxKriževci.

Ulaznice po cijeni 40 kuna možete nabaviti online putem sustava Entrio.hr, a uključuju tri dvosatne TEDxKriževci sesije, ručak i dvije pauze za kavu te sponzorski poklon-paket. Naša misija je promicanje ideja vrijednih širenja – pridružite nam se na prvom TEDxKriževci s govornicima uživo!