NK Križevci i HNK Hajduk Split dogovorili suradnju

U utorak je na Poljudu održan radni sastanak predstavnika HNK Hajduk i NK Križevci. Tema razgovora bila je suradnja između ova dva kluba na više razina. Križevci su u Split doputovali u iznimno jakoj delegaciji, koju je predvodio gradonačelnik Križevaca Mario Rajn, a delegaciju su čini Damir Kemenović, predsjednik NK Križevci, Vitomir Mijić, dopredsjednik NK Križevci, Dejan Pernjak, tajnik NK Križevci, Dražen Kemenović, voditelj Škole nogometa NK Križevci, Draženko Kovačić, tajnik Zajednice športskih udruga Križevci i Alen Maras, kapetan seniorske momčadi NK Križevci.

Križevačku delegaciju dočekao je predsjednik HNK Hajduk Ivan Kos, koji je istaknuo veliko zadovoljstvo što postoji zajednički interes oba kluba oko suradnje. Predsjednik Kos rekao je kako je Hajduku prvenstveno interes razvijati hrvatski nogomet i zato su važni ovakvi oblici suradnje dva kluba, a koja benefit donosi prvenstveno djeci koja pohađaju škole nogometa. Kos je također istaknuo kako je za razvoj bitna podrška lokalne zajednice i samouprave, a što vidi da Križevci imaju.

Također, Hajduk na ovoj razni pomaže i u rješavanju određenih infrastrukturnih problema. Predsjednik Kos rekao je da brojka od 180-ero djece koja pohađaju križevačku Školu nogometa je stvarno impresivna te izrazio nada da će kroz suradnju s Hajdukom ta brojka i narasti. Isto tako, na sastanku je spomenuto da se ova suradnja ne tiče samo nogometa, nego svih sportova u Križevcima, a kojima Hajduk može pomoći i otvoriti vrata za daljnju suradnju.

Gradonačelnik Rajn nakon sastanka rekao je kako na sastanku spomenuta višeplatformska suradnja, gdje bi se razmjenjivala iskustva, pohađali seminari u smislu izgradnje kapaciteta trenera, suradnje između dviju škola nogometa. -Za grad Križevce potpora Hajduka, kao institucije u vrhu hrvatskog nogometa, bila bi od izuzetnog značaja za popularizaciju sporta u Križevcima, ali i za širenje kadrovskih resursa, a čemu se nadamo u skorije vrijeme. -rekao je križevački gradonačelnik.

– Ovaj sastanak ima puno pozitivnih strana s obzirom da se radi o jednom velikom klubu, koji nije samo klub, koji je institucija za cijelu Hrvatsku. O ozbiljnosti sastanka govori činjenica da smo razgovarali direktno s predsjednikom Hajduka gospodinom Ivanom Kosom. Razgovarali smo o edukacijama trenera, povezanosti dviju škola nogometa, što nam je obostrani interes. Također, suradnja bi se ticala i u pomoći Hajduka oko infrastrukture i opreme. Određene detalje ne bih sada još htio iznositi, ali javnost će na vrijeme biti o svemu obaviještena, rekao je nakon sastanka Damir Kemenović, predsjednik NK Križevci.

Zadovoljstvo interesom Hajduka za NK Križevci nije krio niti tajnik ZŠU Križevci Draženko Kovačić. – Na stručnom planu ova suradnja bi značila veliki pomak prema naprijed s obzirom da je dogovorena suradnju u smislu edukacije naših trenera. Hajduk često po tom pitanju ima vrlo kvalitetne seminare. Za našu Školu nogometa puno bi značili ovi dogovoreni prijateljski susreti, gdje bi naši klinci mogli igrati na turnirima koje organizira Hajduk. I sami znamo koliko bi to značilo za našu djecu, rekao je Kovačić.

Kako je spomenuto suradnja nije bazirana samo na nogometu. – Dotaknuli smo se svih sportskih grana. Predsjednik Kos je spomenuo da ne bi htio da se ta suradnja zadrži samo na nogometu, nego sa svim sportovima, dakle i atletika, rukomet, košarka itd., istaknuo je Kovačić.

– Čast nam je da nam se nudi ovakav oblik suradnje. Za naš klub i za našu budućnost to je velika stvar. Gledam to na neku vrstu nagrade za sve što su uprave ovoga kluba zadnjih 7,8 godina napravile i u vremenu kada je bilo najteže održali taj klub. Ta upornost i rad nam se očito isplatila i ovo nam je svima neka vrsta nagrade da i dalje budemo ustrajni u radu, jer očito je da netko to prati. Hvala Nikoli Novaku, koji nas je preporučio upravi Hajduka, rekao je dopredsjednik kluba Vitomir Mijić.

Sljedeći sastanak u skorije vrijeme održat će se u Križevcima, kada bi se suradnja trebala finalizirati i potpisati.