U drugom mjesecu budite spremni za dvanaestu pub inKVIZiciju

Godina se sastoji od 12 mjeseci, a dan od 12 sati svjetla i 12 sati mraka; postoji 12 glazbenih tonova; Zodijak se sastoji od 12 znakova; s navršenih 12 tjedana beba prestaje biti embrij i postaje fetus; u drevnom zoroastrizmu postojalo je 12 ratnika svjetlosti; budisti smatraju da je život sačinjen od 12 etapa koje se smjenjuju u krugu života; Mitra je imao 12 učenika, baš kao što je u kršćanstvu Krist imao 12 apostola…, a Križevci od sljedećeg mjeseca imaju tucet pub inKVIZicija!

Stoga, ne čekajte “5 do 12”, već svoju ekipu (do najviše 4 osobe), s nazivom, imenima i prezimenima članova/ca, i brojem mobitela “vođe” ekipe, prijavite do četvrtka, 15. 2. do 16 h, na pubinkvizicija@udruga-point.hr. Broj ekipa koje će imati priliku okušati se u borbi za “vitezove (uzaludnog) znanja” ograničen je na 15.

Dvanaesta epizoda najpopularnijeg pub kviza u Križevcima odvijat će se u subotu, 17. 2. od 20 u Klubu kulture, a sponzorsku podršku daju pekara Mlinček Križevci i udruga K.V.A.R.K.