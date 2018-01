‘Spusti se Franjo’ uspeo se na pobjedničko mjesto 2. sportskog pub kviza u Križevcima

Pobjednik drugog sportskog pub kviza održanog jučer u Pilnici, podrumskom prostoru križevačke pivnice/restorana Tomislav je



ekipa “Spusti se Franjo”,



drugoplasirana je ekipa “Družba Marouane Fellaini”,

dok je treće mjesto osvojila ekipa “Zemzeki”.

Voditelj kviza, Dario Heršak iz puba “Medina škrinja” pohvalio je igru svih natjecatelja (iako ih je bilo manje nego na prvom izdanju ovog kviza), riječima kako je “kviz bio napet do posljednjeg sučevog zvižduka”.

Vrijedi spomenuti kako su prvo i drugoplasirani jučer vodili “borbu” za pobjednika, poput one u prvom izdanju, s tom razlikom što su igrači iz ekipe “Spusti se Franjo” u drugom, kao i u prvom kvizu bili vodeći nakon oba kruga, da bi tu poziciju jučer okrunili pobjedom, dok je “Družba Marouane Fellaini” pobijedila u prvom kvizu, i to tek nakon trećeg, kruga doigravanja.

Sljedeće izdanje kviza zakazano je za nedjelju, 11. veljače u 18 sati u Pilnici.