To je Bullshit! – novi naslov u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel: TO JE BULLSHIT!: VAŽNOST SKEPTICIZMA U SVIJETU KOJI POKREĆU PODACI / Carl T. Bergstrom, Jevin D. West

Svijet je preplavljen bullshitom. Dezinformacije i fake news svugdje su oko nas i sve je teže razlučiti što je istina, a što manipulacija. Nešto od toga bezopasno je, ponešto i smiješno, ali mnogo bullshita koji kruži uokolo može imati ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje, integritet znanosti i demokratski proces odlučivanja (sjetimo se samo Andrewa Wakefielda i Donalda Trumpa).

Američki znanstvenici Carl T. Bergstrom i Jevin D. West u svojoj uspješnici To je bullshit! uče nas učinkovitim načinima uočavanja zloupotrebe podataka i kako živjeti u svijetu s manje besmislica. Bez obzira na to je li bullshit nastao namjerno ili je rezultat ravnodušnosti prema istini, za njegovo pobijanje potrebno je znatno više energije nego za njegovo stvaranje. Bergstrom i West pružaju nam izvrsne alate da u tome uspijemo. I to čine na uistinu zabavan način.



Beletristika: KUMA / Hannelore Cayre

Upoznajte Patience Portefeux, pedesettrogodišnju, slabo plaćenu francusko-arapsku prevoditeljicu za Ministarstvo pravosuđa koja se specijalizirala za prevođenje zapisa dobivenih prisluškivanjem telefona. Ostala udovicom nakon iznenadne smrti muža, Patience je sad u škripcu između školarina za odrasle kćeri i troškova staračkog doma za ostarjelu majku. Otkrivajući osobite informacije u nizu policijskih prisluškivanja prije svih ostalih, Patience donosi odluku koja joj radikalno mijenja život, i uključuje se u makinacije golemog posla s drogom. Tako kreće na potpuno novi put u karijeri: Patience postaje kuma. Ovo nije francuska idilična razglednica ni stock fotografija. S galerijom trgovaca, dilera, policajaca i političara, Kuma baca oštar i zabavan pogled na svakodnevno preživljavanje u suvremenoj Francuskoj. S nezaboravnom ženom u središtu, bestseler Hannelore Cayre otkriva europsko kriminalno podzemlje kakvo se rijetko viđa.



Dječji odjel: SHERLOCK HOLMES: PJEGAVA VRPCA / Sir Arthur Conan Doyle

Krimić za djecu! S velikom vas tugom obavještavamo da je umrla gospođica Julia Stoner iz Stoke Morana. Uzrok smrti je nepoznat. Ponovno su se oglasili tajanstveni zvukovi koje je posljednji put čula njezina sestra Julia prije nego što je umrla i Helen zna da je samo pitanje trenutka kad će je snaći ista sudbina. Kuje se mračna zavjera, a krivac se može uhvatiti jedino stupanjem u smrtonosnu zamku…



Odjel za mlade: TITANIC: ČINJENICE I ZANIMLJIVOSTI / [tekst Slobodan Novković; ilustrirala Danijela Kučan].

Potonuće legendarnog putničkog broda TITANIC mlađim generacijama je pretežno poznato kroz Hollywoodski film “Titanic” iz 1997. Film međutim niti približno ne može u cijelosti prikazati stvarnu ljudsku dramu koja se te kobne noći odigravala u raskošnim salonima, kabinama i palubama luksuznog i navodno nepotopivog prekooceanskog diva. Njegovo prvo putovanje prema New Yorku naprasno je prekinuto u noći od 14. na 15. travnja 1912. nakon sudara sa ledenim brijegom. Nakon 160 minuta agonije, najveći, najmoderniji, najluksuzniji i najljepši brod svih vremena nestao je pod površinom sjevernog Atlantika. Ova knjiga novim generacijama mladih približava stvarni povijesni događaj i razloge spektakularnog potonuća jednog divnog broda – kojeg ” niti sam Bog ne može potopiti”. Priča o stvarnom Titanicu u svojoj dramatičnosti nadmašuje sve ono viđeno u filmovima. Brod koji je samo pet dana plovio oceanom a već 112 godina leži na mračnom dnu Atlantika još i danas raspiruje maštu i magično privlači uvijek nove generacije. Upoznajte istinitu priču o kratkom životu Titanica.