[Javni poziv za učenike] Besplatne #KadOdraSTEM radionice u prosincu

Kraj godine donosi nove termine #KadOdraSTEM radionica – idealna prilika da zaključiš godinu učenjem i dobrom zabavom! Pozivamo sve znatiželjne učenike osnovnih i srednjih škola da se prijave na besplatne STEM radionice koje će se održavati tijekom prosinca.

Cilj radionica je razviti nove STEM vještine i potaknuti kreativnost, istraživački duh te tehničke sposobnosti koje će mladima koristiti u daljnjem obrazovanju i karijeri.

Kroz raznolike aktivnosti učenici će se upoznati s temama poput klimatskih promjena, pametnih gradova, robotike i dronova, multimedije i digitalne fotografije te umjetne inteligencije za generiranje slika.

Kalendar događanja i detaljan opis radionica pogledaj OVDJE.

Više o projektu Kad ODRASTEM: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/kad-odrastem/

Sufinanciranje: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a (85 %); Državni proračun (15 %)

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.