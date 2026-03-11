Javni poziv za sudjelovanje u projektu Gradimo budućnost sa STEM-om SF.2.4.06.04.0010

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Križevci završava prvu projektnu godinu provedbe projekta „Gradimo budućnost sa STEM-om“, koji provodi u partnerstvu s udrugom Maštara iz Zagreba, Veleučilištem u Križevcima, Tehničkim veleučilištem Zagreb, OŠ Sv. Petar Orehovec, OŠ „Grigor Vitez“ Sv. Ivan Žabno, OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci i Gimnazijom Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci.

Tijekom prve godine provedbe projekta ostvareni su značajni rezultati. U projekt je uključeno preko 300 djece i učenika, a provedena je ukupno 121 STEM radionica kroz koje su sudionici imali priliku upoznati područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike kroz praktičan rad, pokuse i kreativne aktivnosti.

Uz aktivnosti usmjerene na djecu i mlade, provedeno je i 10 edukacija za jačanje kapaciteta, kroz koje su voditelji i suradnici dodatno unaprijedili svoja znanja iz STEM područja u suradnji s partnerskim veleučilištima.

Projekt se nastavlja i u drugoj godini provedbe, tijekom koje će se provoditi nove radionice i aktivnosti s ciljem poticanja interesa djece i mladih za STEM područja, razvoja logičkog razmišljanja, kreativnosti i istraživačkog pristupa učenju.

Pozivamo djecu, mlade i roditelje da prate objave i uključe se u nadolazeće radionice te tako postanu dio STEM aktivnosti koje se provode u lokalnoj zajednici. Uz javni poziv su priložene Prijavnica i Suglasnost roditelja koje je potrebno popuniti za sudjelovanje na projektu.