U utorak i srijedu dobrovoljno darivanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak, 2. lipnja od 13 do 17 sati te srijedu, 3. lipnja od 9 do 13 sati. Akcija se provodi u motelu KTC u Ulici Nikole Tesle 20 u Križevcima.

– Ujedno pozivamo i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio naš krvotok solidarnosti. Budući da su potrebe za krvi zaista velike, a i naši darivatelji zaista su redoviti u darivanju krvi te su upravo to glavni razlog i motiv za organiziranje akcija svaki mjesec u godini, poručuju iz Gradskog društva Crvenog križa.

Danas Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu godišnje provodi 28 akcija dobrovoljnog darivanja krvi i okuplja preko tisuću dobrovoljnih darivatelja krvi.

– Da bi nam taj kontinuitet akcija opstao, neophodno je da ostvarimo jedan određeni broj doza i tu su nam ključan faktor uspjeha upravo naši darivatelji, kako postojeći, tako i oni koji će se prvi puta pridružiti velikoj obitelji darivatelja krvi, zaključuju iz Gradskog društva Crvenog križa.

