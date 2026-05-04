Od srijede do petka dobrovoljno darivanje krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi u Križevcima, u motelu KTC na adresi Ulici Nikole Tesle 20.

Raspoloživi termini su srijeda, 6. svibnja od 13 do 17 sati, pa četvrtak, 7. svibnja od 13 do 17 sati te petak, 8. svibnja, od 9 do 13 sati. Organizatori pozivaju sve punoljetne osobe da dođu i priključe se mreži darivatelja kako bi se proširio krvotok solidarnosti.

Potrebe za krvi su zaista velike, a darivatelji redoviti u darivanju pa se akcije prikupljanja krvi organiziraju svaki mjesec. Da bi taj kontinuitet akcija opstao, neophodno je prikupiti određeni broj doza, a za to su ključan faktor upravo darivatelji, kako postojeći, tako i oni koji će se tek pridružiti velikoj obitelji darivatelja krvi.