[FOTO] Misle na druge – osamdesetak Križevčanki i Križevčana doniralo krv

Naši sugrađani prošli su tjedan dobrovoljno darovali 81 dozu krvi u redovitoj akciji prikupljanja koju svaki mjesec u Križevcima organiziraju Gradsko društvo Crvenog križa i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. U tri dana, 6., 7. i 8. kolovoza, osamdeset jedna osoba odazvala se pozivu Crvenog križa i donirala ovu dragocjenu tekućinu kako bi pomogli žrtvama nesreća, kroničnim bolesnicima, pacijentima na operacijama, rodiljama – svi smo svakodnevno potencijalni primatelji krvi. Iz Zavoda za transfuzijsku medicinu naglašavaju kako je jedini izvor krvi čovjek – dobrovoljni davatelj krvi.



Gradsko društvo Crvenog križa zahvaljuje svim dobrovoljnim davateljima krvi na iskazanoj humanosti i plemenitosti, na svakoj darovanoj dozi krvi, jer samo jedna doza može spasiti čak tri ljudska života.

Sljedeća akcija organizirat će se u rujnu, a podsjećamo da krv može darivati svaka zdrava osoba stara od 18 do 65 godina, koja ima više od 55 kilograma, navodi se na stranicama Zavoda za transfuzijsku medicinu. Muškarci mogu darivati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. Cijeli proces darivanja s pregledom liječnika traje oko pola sata, a vađenje krvi u prosjeku desetak minuta.