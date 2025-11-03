Od srijede do petka akcija darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to u srijedu i četvrtak, 5. i 6. studenog od 13 do 17 sati te u petak, 7. studenog od 9 do 13 sati. Akcija se provodi u Križevcima, u motelu KTC, Ulica Nikole Tesle 20, Križevci.

– Ujedno pozivamo i sve punoljetne osobe da dođu i po prvi puta se priključe mreži darivatelja kako bi se proširio naš krvotok solidarnosti. Budući da su potrebe za krvi zaista velike, a i naši darivatelji zaista su redoviti u darivanju krvi te su upravo to glavni razlog i motiv za organiziranje akcija svaki mjesec u godini, ističu u Gradskom društvu Crvenog Križa.

Crveni križ u Križevcima osnovan je 1897. godine i radi neprekidno do danas. Društvo pod novim nazivom djeluje od 1996., a skraćeni naziv – GDCK Križevci koristi od 2015. godine. Među brojnim djelatnostima kojima se GDCK Križevci bavi je i suorganizacija akcija dobrovoljnog darivanja krvi, na koje pozivaju građanstvo apelirajući na solidarnost i humanost.

– Da bi nam taj kontinuitet akcija opstao, neophodno je da ostvarimo jedan određeni broj doza i tu su nam ključan faktor uspjeha upravo naši darivatelji, kako postojeći, tako i oni koji će se prvi puta pridružiti velikoj obitelji darivatelja krvi, zaključuju u GDCK Križevci.