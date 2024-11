Troje karataša KTC-a nastupilo je tijekom prošlog tjedna na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Sarajevu. Iva Katalenac je osvojila sedmo mjesto kod juniorki do 66 kilograma, Filip Komarica pobijedio je u 1. kolu kadeta do 57 kilograma predstavnika domaćina, a u 2. je izgubio od srpskog predstavnika. Karlo Habjanović poražen je od Turčina u 1. kolu kadetske kategorije do 63 kilograma. S njima su bili treneri Mario Ban i Goran Habjanović.