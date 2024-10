Karataši KTC-a osvojili su danas još dva odličja na državnom prvenstvu mlađih kategorija u Jastrebarskom. Lovro Plantak prvak je Hrvatske kod dječaka 7 godina do 26 kg, a Gabriel Ban viceprvak u nadmetanju dječaka dobi 9 godina do 26 kg. Peto mjesto osvojio je David Ban u kategoriji dječaci 9 godina do 29 kg. Nastupio je još Fabian Noa Jakopović u kategoriji dječaci 10 godina do 38 kg. Trener: Mario Ban.