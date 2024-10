Tri srebrne kolajne mladim križevačkim karatašima

Mladi su križevački karataši osvojili tri srebrna odličja prvog dana prvenstva Hrvatske za mlade uzraste u Jastrebarskom, Luka Habjanović u kateegoriji dječaci 12 godina do 47 kg, Mia Dvorski u kategoriji djevojčica 13 godina do 56 kg i Jakov Deglin u kategoriji dječaka 14 godina do 63 kg, dočim jeLuka Plantak osvojio peto mjesto u kategoriji dječaka 12 godina do 38 kg. Treneri su Mario Ban i Tomislav Dvorski. U nedjelju će nastupiti: Lovro Plantak u kategoriji dječaci 7 godina do 26 kg Gabriel Ban u kategoriji dječaci 9 godina do 26 kg David Ban u kategoriji dječaci 9 godina do 29 kg i Fabian Noa Jakopović u kategoriji dječaci 10 godina do 38 kg.