Sutra u motelu KTC akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u motelu KTC na adresi Nikole Tesle 20 od 13 do 17 sati.

Potrebe za krvlju su stalne i velike, a zahvaljujući vjernim darivateljima akcije se provode svaki mjesec tijekom cijele godine. Kako bi se taj kontinuitet održao, svaka doza je iznimno važna, a upravo su ljudi – darivatelji – ključ uspjeha svake akcije.

– Pozivamo sve punoljetne osobe da se odazovu akciji, bilo da ste redoviti darivatelj ili da po prvi put učinite ovaj plemeniti korak, pridružite se velikoj obitelji darivatelja krvi, pozivaju organizatori.