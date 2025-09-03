Građani danas donirali 51 dozu krvi, akcije još sutra i preksutra

Križevčani i mještani okolnih općina danas su donirali 51 dozu krvi u akciji dobrovoljnog darivanja koju organizira Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz

Zagreba.

Akcija se provodi u restoranu Kalnik na Trgu sv. Florijana 17, a oni koji nisu stigli danas krv mogu donirati sutra, u četvrtak 4. rujna od 13 do 17, i preksutra, u petak 5. rujna od 9 do 13 sati.

Pozivaju se sve punoljetne osobe da dođu i priključe se mreži darivatelja kako bi se proširio ovaj krvotok solidarnosti. U Križevcima se krv može donirati svaki mjesec u ovakvim akcijama, no da bi taj kontinuitet akcija opstao, neophodno je da ostvarimo određeni broj doza.

Darivanje krvi ne šteti zdravlju ako se provedu svi propisani postupci pri odabiru darivatelja krvi, budući da uzimanju krvi prethodi kratki razgovor s liječnikom, kontrola krvnog tlaka i provjera rada srca. Svaka zdrava osoba između 18 i 65 (70) godina starosti može bez opasnosti za svoje zdravlje darovati krv, 3 do 4 puta tijekom jedne godine. Zdrav organizam darivatelja krvi vrlo brzo u potpunosti nadoknađuje količinu i sve sastavne dijelove darovane krvi.

Potrebe za krvi su velike, a doze su danas, među ostalim građanima, darovali i veterani Atletskog kluba Križevci, inače redoviti darivatelji i sudionici ovakvih akcija.



