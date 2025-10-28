Ivan Pelin iz Križevaca stotinu puta darivao krv

Povodom Dana dobrovoljnih darivatelja krvi, koje se obilježava 25. listopada, kao i obilježavanja 72. godine organiziranog dobrovoljnog darivanja krvi na području Republike Hrvatske, jubilarne dobrovoljne darivateljice i darivatelji krvi primili su zahvalnice za njihova djela humanosti i dobrote na svečanim prijemima koje su organizirali Koprivničko-križevačka županija i Grad Križevci.

Od početka godine u Križevcima je prikupljeno 936 doza krvi, uz 47 novih darivatelja, dok je u proteklih godinu dana prikupljeno ukupno 1243 doze i zabilježeno 59 novih darivatelja. Posebno su istaknuti jubilarci koji su kroz godine ustrajno darivali krv, a zahvalnice su uručene za 35, 40, 50, 75 i 100 darivanja te za obiteljske i završne zahvalnice.

Među ovogodišnjim dobitnicima zahvalnica Gradskog društva Crvenog križa Križevci nalaze se:

– za 35 darivanja: Marija Hasanec,

– za 40 darivanja: Siniša Jelušić, Luka Matosović, Goran Romanić, Tihomir Šikač, Darko Šoštarić, Marko Harča, Dean Kirin, Damir Poljak, Saša Šikić, Matija Švagelj,

– za 50 darivanja: Božidar Baneković, Tomislav Ciglarić, Dinko Grdić, Denis Mikšić, Matija Preoplec, Miljenko Tušek, Darko Vrbanec, Hrvoje Kliček, Dražen Međimorec, Dalibor Vrhovec, Tihomir Zelić,

– za 75 darivanja: Branimir Benjak, Aleksa Vučković, Kristijan Halužan, Ivan Marenčić, Zlatko Mekovec, Goran Šatvar,

– za 100 darivanja: Ivan Pelin,

– obiteljska zahvalnica: Obitelj Lovreković (Miroslav i Tomislav Lovreković),

– završna zahvalnica: Dubravka Strmečki.

Od 2012. godine Koprivničko-križevačka županija je bila prva u Hrvatskoj po darovanim dozama krvi, a danas je izvrsnom drugom mjestu s prosjekom 7,82 davanja krvi na 100 stanovnika, dok je nacionalni prosjek 5,23. Protekle, 2024. godine na području županije održano je ukupno 129 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, a prikupilo se 7.920 doza krvi za što je zaslužno bilo i 310 novih darivatelja. U 2025. godini već je prikupljeno 6.295 doza, a među 254 nova darivatelja, njih 172 prvi su put darovali krv upravo u Koprivnici. U Klubu 100 je čak 229 darivatelja s više od stotinu davanja, a ove godine pridružilo se još 18 članova.

Ove godine priznanja Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije dobili su: Miroslav Međimorec (Koprivnica), Mario Škorjanec (Koprivnica), Ivan Jadanić (Koprivnica), Božidar Bartolec (Koprivnica), Jadranko Gašparić (Koprivnica), Zlatko Kozina (Koprivnica), Zoran Štauber (Koprivnica), Ivica Sremec (Koprivnica), Dragutin Sremec (Koprivnica), Zlatko Šimčić (Koprivnica), Vlatko Blažek (Koprivnica), Roman Sabol (Koprivnica), Vjekoslav Šerbetar (Mali Bukovec), Željko Oroš (Rasinja), Darko Knežević (Koprivnica), Valter Holjevac (Koprivnica), Ivan Pelin (Križevci), Katica Tkalec (Ferdinadovac).