[Javni poziv za učenike] Besplatne #KadOdraSTEM radionice u ožujku

Nakon vrlo posjećenih radionica u veljači, ovaj se mjesec nastavlja s besplatnim #KadOdraSTEM radionicama za učenike koji žele razvijati STEM vještine, istraživački pristup i kreativnost praktičnim aktivnostima. U nastavku donosimo sve o terminima, lokacijama, edukatorima i temama radionica.

Cilj radionica je razviti nove STEM vještine i potaknuti kreativnost, istraživački duh te tehničke sposobnosti koje će mladima koristiti u daljnjem obrazovanju i karijeri.

Kroz raznolike aktivnosti učenici će se upoznati s temama poput klimatskih promjena i daljinskih istraživanja, osmišljavanja gradova budućnosti, primjene robotike, umjetne inteligencije i razvoja računalnih igara, osnova upravljanja dronom, multimedije i obrade digitalne fotografije, funkcioniranja Interneta, vizualizacije podataka, podatkovne znanosti, animacije s Alice 3, snimanja vlastite emisije, AI u svakodnevnom životu i kreativnom stvaralaštvu, dizajnerskog mišljenja, orijentacije u prostoru uz Micro:bit te 3D modeliranja i printanja.

Pogledaj koje te tematske radionice očekuju ovaj mjesec!

Kalendar događanja i detaljan opis radionica pronađi OVDJE.

Projekt provodi ODRAZ – Održivi razvoj zajednice iz Zagreba u suradnji s partnerima: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Šibeniku, KOLEKTIV 4B (Šibenik), Osnovna škola Središće (Zagreb), Gimnazija Tituša Brezovačkog (Zagreb), Osnovna škola Ljudevita Modeca (Križevci) i Osnovna škola ‘Grigor Vitez’ (Sveti Ivan Žabno).

Više o projektu Kad ODRASTEM: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/kad-odrastem/

