Promocija projekta #KadOdraSTEM na Slowmotion festivalu u Opatiji: digitalna kultura, podcast studio i STEM radionice za mlade

Od 29. svibnja do 1. lipnja u Opatiji se održava Slowmotion festival – međunarodni festival posvećen suvremenoj kulturi, novim tehnologijama, video igrama, multimediji i inovativnim modelima rada u području umjetnosti i zajednice. Festival okuplja umjetnike, producente, edukatore, developere, organizacije i publiku zainteresiranu za nove načine povezivanja tehnologije, kreativnosti i društvenog djelovanja.

Program festivala obuhvaća predavanja, panele, radionice, gaming sadržaje, izložbe, multimedijalne instalacije i prezentacije projekata koji istražuju odnos digitalne tehnologije, umjetnosti i svakodnevnog života. Među sudionicima i gostima festivala nalaze se brojni međunarodni autori i stručnjaci iz područja game developmenta, digitalne umjetnosti, interaktivnih medija i suvremene kulture.

Na festivalu će sudjelovati i šibenski Kolektiv 4B i Kulturni centar Azimut koji će predstaviti projekte vezane uz digitalizaciju poslovanja u kulturi i primjenu multimedije u radu nezavisnih kulturnih organizacija.

Poseban naglasak bit će stavljen na projekt „Kad ODRASTEM“ koji je usmjeren na popularizaciju STEM-a među djecom i mladima.

U sklopu festivala, 29. i 30. svibnja u Centru Gervais bit će održane dvije radionice projekta „Kad ODRASTEM“ koje vodi Krešimir Grubić iz Kolektiva 4B. Radionice će učenicima približiti rad s mobilnim podcast studijem i osnove audiovizualne produkcije – od kamera, mikrofona i rasvjete do montaže i snimanja vlastite emisije. Sudionici će kroz praktičan rad učiti kako nastaje digitalni sadržaj te razvijati STEM vještine, kreativnost i tehničku pismenost, uz poseban naglasak na odgovorno i kreativno korištenje AI alata u procesu stvaranja i produkcije sadržaja.

Sastavi svoj studio – snimi svoju emisiju

Lokacija: Slowmotion Festival, Centar Gervais, Ul. Nikole Tesle 5, Opatija

Datum: 29. svibnja 2026.

Vrijeme: 10:00 – 14:00

Radionica će učenike upoznati s osnovama produkcije audio-video podcasta i rada u mobilnom studiju. Sudionici će kroz praktičan rad učiti o kamerama, mikrofonima, rasvjeti, audio i video opremi te će sami sudjelovati u sastavljanju studija i snimanju vlastite emisije.

Umjetna inteligencija u svakodnevnom životu, školi i kreativnom stvaralaštvu

Datum: 30. svibnja 2026.

Vrijeme: 11:30 – 13:30

Radionica će učenicima na zabavan i interaktivan način približiti najpoznatije alate umjetne inteligencije te njihovu primjenu u učenju, kreativnom stvaralaštvu i svakodnevnom životu. Poseban naglasak bit će na odgovornom, pozitivnom i etičkom korištenju AI alata.

Predstavljanje projekta „Kad ODRASTEM“ uz mobilni podcast studio i sudjelovanje u panelu „Mjesta koja rastu“

Tijekom cijelog trajanja festivala u centru Gervais bit će postavljen i mobilni podcast studio te info pult projekta „Kad ODRASTEM“. Na frekventnoj festivalskoj lokaciji snimat će se intervjui, razgovori i podcast sadržaji za potrebe festivala, a posjetitelji će moći dobiti informacije o projektu i upoznati se s načinima korištenja suvremenih tehnologija u edukaciji i kulturi.

Projekt će biti predstavljen i na javnom panelu „Mjesta koja rastu“, na kojem će predstavnici Azimuta govoriti o razvoju zajednice kroz kulturne i edukativne programe, s posebnim naglaskom na projekte digitalizacije i uključivanja mladih poput projekta „Kad ODRASTEM“.

Sudjelovanje na Slowmotion festivalu nastavak je aktivnosti Kolektiva 4B i Azimuta usmjerenih prema povezivanju kulture, tehnologije i edukacije te razvoju novih modela rada nezavisnih kulturnih centara kroz digitalne alate i multimedijalne sadržaje.

Više o projektu Kad ODRASTEM: https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/kad-odrastem/

Sufinanciranje: Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) – Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a (85 %); Državni proračun (15 %)

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.