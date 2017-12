U subotu Tomislav Poljak o administraciji IT sustava alatom ‘Power BI’

Praćenje i administracija servera, održavanje korisničkih grupa i računala, upravljanje sigurnosnim nadogradnjama i administracija instaliranih aplikacija osnova su kvalitetnog održavanja, a opet Ransomware i ostali cryptonapadi napravili su ove godine mnogo štete IT sustavima. Postoje mnogi načini zaštite koji se u godini velikih cybersecurity napada pokazuju izuzetno bitni i korisni. Možda će zvučati čudno, ali Power BI može pomoći i sistemskim administratorima u mnogim klasičnim administratorskim poslovima i zaštiti IT sustava. Na redovnom sastanku IT Pro User Grupe Križevci u subotu, 9. prosinca predavanje na temu upotrebe alata “Power BI” u administraciji IT sustava održat će Tomislav Poljak iz tvrtke Microsoft.

Na predavanju, koje će se održati u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci s početkom u 18 sati, upoznat ćemo vas s osnovama Power BI koncepta vizualizacije podataka i povezivanja s različitim izvorima podataka te stvaranja novih izvještaja. Power BI ćemo iskoristiti kako bismo pokazali neke od najslabijih sigurnosnih komponenti IT sustava te ćete kroz mnoge demo primjere vidjeti praktične primjere povezivanja Power BI na Active Directory, Office 365, SCCM, OMS i druge IT komponente s ciljem održavanja higijene AD sustava i dobivanja centralnih izvještaja.

Tomislav ima 15 godina iskustva u IT-u, kroz mnoge poslove administracije i konzaltinga, rada s velikim korisnicima u više od 15 zemalja, predavanja Microsoft tečajeva i pisanja za IT časopis. Proteklih 6 godina radi na poziciji Technical Account Managera u Microsoftu Hrvatska gdje u radu s Enterprise korisnicima sudjeluje u izgradnji modernih IT sustava, radi na planiranju, konsolidaciji, optimizaciji i unaprijeđenju IT poslovanja i kvalitetnijem upravljanju cijelom organizacijom. Zadnje tri godine sve aktivnije vozi bicikl i trči godišnje oko dvije polumaratonske utrke u Hrvatskoj i okolnim zemljama.