Održane trodnevne 7. Večeri udaraljkaša u Križevcima

Od 27. do 29. listopada 2017. u Koncertnoj dvorani Glazbene škole s početkom u 19 sati održale su se 7. Večeri udaraljkaša u Križevcima, u organizaciji Glazbene škole Alberta Štrige i križevačke udruge P.O.I.N.T. Pokrovitelji ovogodišnjih Večeri udaraljkaša bili su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija.

Večeri udaraljkaša u Križevcima nastale su 2011. s ciljem promoviranja hrvatske i strane udaraljkaške scene. Osim eminentnih solista udaraljkaša u Hrvatskoj i šire, koncertima se redovito predstavljaju i udaraljkaški ansambli i sastavi, mladi talentirani studenti na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu te učenici srednjih i osnovnih škola iz cijele Hrvatske izvodeći klasični i popularan udaraljkaški repetoar.

Udaraljkaški petak u prepunoj Koncertnoj dvorani

Sedmo izdanje križevačkog udaraljkaškog festivala otvorili su u petak, 27. listopada najmlađi učenici udaraljki iz Rijeke pod vodstvom profesorice Anite Primorac te domaće udaraljkaške snage u klasi Maje Lončar i Josipa Konfica: Bruno Antolić, Karlo Ferenčak, Emanuel Balen, Adrian Đurenec, Hana Fržović, Frane Marinković, Robin Petić, Lucija Šimanović, Maša Gagro, Karlo Vuk, Luka Ruklin i David Emanuel Konfic. Korepetitorica je bila Ivana Tadin.

Predmet udaraljke u Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova Rijeka pojavljuje se početkom 90-ih godina bez stalnog profesora, a nastava se odvija u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci. Dolaskom profesora Željka Grigića nastava se počinje odvijati u zgradi Glazbene škole, a šk. god. 2011./2012. popunjuje se cijela klasa udaraljkaša i obnavlja instrumentarij pod vodstvom profesorice Anite Primorac koja predaje nastavu udaraljki i komorne glazbe čiji su učenici dobitnici brojnih regionalnih, državnih i međunarodnih nagrada. Učenici koji su dosad osvojili nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima (kao solisti i članovi komornih sastava) su

Massimo Balczo, Eleonora Legac, Giulian Magagnino, Tomislav Tojčić, Saša Miljanović, Andre Šebalj, Damjan Šamanić, Anamarija Filipović, Paul Markotić, Katarina Nera Biondić, Valentino Buić, Vito Mužević, Donata Vukadinović, Petra Zoretić i Domagoj Živković. Školske godine 2012./2013. u sklopu nastave komorne glazbe profesorica Primorac osniva ansambl Sinkopa koji zapaženo nastupa na školskim, gradskim i županijskim kulturno-umjetničkim prigodama. Tijekom 2016. godine osnovala je ansambl ProfesoRi u kojem djeluju riječki akademski glazbenici, a svoje nastupe bilježi diljem Hrvatske. Korepetitorica riječkim učenicima na križevačkom nastupu bila je Ivana Vrban.

Udaraljkaški odjel Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima osnovan je 2004. godine s tri učenika i dva mala bubnja. Danas broji 15 učenika, jedan je od instrumentalno najopremljenijih odjela u Hrvatskoj s brojnim državnim nagradama. U studenom 2015. godine za 70-u godišnjicu Glazbene škole udaraljkaški odjel sastavljen od bivših i sadašnjih učenika izveo je Orffovu Carminu Buranu u verziji za dva koncertna glasovira, udaraljke, tri solista i mješoviti zbor pod ravnanjem maestra Vladimira Kranjčevića. Križevački udaraljkaši redovito nastupaju na svim gradskim manifestacijama, gostuju po glazbenim školama u Hrvatskoj i Sloveniji te na udaraljkaškim festivalima u Bjelovaru i Samoboru. 2016. godine u suradnji s osnovnom školom Vladimir Nazor u Križevcima ostvaren je projekt pod nazivom Jedna škola stara s ciljem obogaćivanja kulturnog sadržaja na selu. Tako su križevački udaraljkaši održali koncert u pet područnih škola, a to su Većeslavec, Majurec, Carevdar, Đurđic i Kloštar Vojakovački. Od 2017. godine udaraljkašku klasu, osim Josipa Konfica, vodi i profesorica Maja Lončar.

Međunarodni ugled i snaga Beogradskih perkusionista

U subotu, 28. listopada publici u ispunjenoj Koncertnoj dvorani predstavili su se profesori udaraljki Srđan Palačković (1968.) i Ivan Marjanović (1981.) koji čine udaraljkaški duo pod nazivom Beogradski perkusionisti. Ansambl je nastao na inicijativu njegovih članova 1997. godine iz želje da se zvuci udaraljkaških instrumenata približe publici koja nema često prilike ove instrumente slušati kao solističke. Ovim putem paleta zvukova perkusija predstavila se publici ne samo kao ritmička podloga, pratnja ili kao dobar zvučni efekt, već kao samostalna i sebi dovoljna muzika. Afirmaciji zvuka udaraljkaških instrumenata doprinijeli su dakako i kompozitori 20. stoljeća, koji su im posvetili veliki broj samostalnih opusa. Osim toga, porast popularnosti udaraljki kod publike logična je posljedica dinamičnog svijeta u kojem se danas živi, gde one predstavljaju puls čitavog jednog vremena.

Širok repertoar koji njeguju Beogradski perkusionisti zasnovan je na kompozicijama stranih i domaćih autora koje osim zanimljivog virtuoznog efekta, obiluju i originalnim muzičko-ritmičkim rješenjima, kao i neočekivanom paletom dinamičkih mogućnosti instrumenata i bogatim koloritom. Posebno mjesto u repertoaru naravno posvećeno je i aranžmanima različitih poznatih i priznatih kompozicija iz svih epoha, koje u svijetu perkusijskih instrumenata dobijaju nove, neslućene dimenzije. Ansambl Beogradski perkusionisti nastupao je u zemlji i u inostranstvu (Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Zrenjanin, Banja Luka, Skoplje, Podgorica, Kotor, Žabljak, Haselt – Sent Triden – Belgija, Stokholm – Švedska). Ostvario je više audio i video zapisa za televiziju i radio (TV Beograd, TV Novi Sad, TVCG). Sastav je izdao i promotivni CD, a RTS je 2001. godine snimila emisiju Putovanje kruga o njemu koja se plasirala među sedam najboljih u konkurenciji muzičkih emisija na festivalu u Montreu, u Švajcarskoj 2002. godine. Ova emisija je prikazana na festivalu u Pragu, kao i u Albeni, u Bugarskoj gdje je osvojila prvu nagradu.

Beogradski perkusionisti zabilježili su zavidne rezultate 2001. godine na međunarodnom natjecanju za solo-marimbu i marimba-duo u Belgiji. Uspješnu suradnju ansambl ostvaruje s klavirskim duom Katarina i Aleksandar Šandorov, klavirskim duom Lidija Bizjak i Sanja Bizjak, klavirskim duom Stenzl iz Nemačke, klavirskim duom Gereg i Beogradskim klavirskim duom (djela B. Bartoka, L. Bernsteina). Nastupali su na Nimusu i Bemusu. u listopadu 2004. godine gostuju u Stockholmu, u Švedskoj, na poziv Švedske kraljevske akademije. Istog mjeseca s Beogradskom filharmonijom premijerno izvode “Prism Rhapsody II” K.Abe za dvije marimbe i orkestar. U veljači 2007. uz pratnju Beogradske filharmonije izvode “Madrigalski koncert” za dvije gitare H.Rodriga u aranžmanu za dvije marimbe.

Tijekom 2009., 2010. i 2011. godine duo je imao značajne koncerte u Beogradu (Zadužbina Ilije M. Kolarca), Novom Sadu (Muzej Vojvodine) i Sloveniji (Kulturni dom, Nova Gorica) sa djelima М. Ravela, К. Helvega, А. Piacole, N. Ј. Živkovića, М. Miki и М. Markoviča. U lipnju 2012. godine nastupili su u sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu, sa djelima R. Bekama, Ј. S. Baha, i N. Ј. Živkovića. U okviru MUSMA projekta, nastupili su na BEMUS-u 2012. godine, s djelima O. Turkmena, D. Jaskot, I. Brkljačića, A. Sisojeva i I. J. Skendera. U travnju 2014. godine nastupaju u Crnoj Gori (Nikšić) sa delima M. Markoviča, A. Piacole, N. J. Živkovića, N. Rosaura, R. Bekama i M. Miki.

Četiri rođendanske praizvedbe mladog križevačkog kompozitora

Ovogodišnje udaraljkaške večeri u nedjelju, 29. listopada zatvorio je student udaraljki na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu Štefan Đurković sa svojim kolegama iz Španolske i Italije, Luisom Camacho Montealegre i Francescom Mazzolenijem. Publika je u ponovno ispunjenoj Koncertnoj dvorani mogla uživati u čak četiri praizvedbe skladbi mladog križevačkog kompozitora Đurkovića, koji je taj dan navršio 21. godinu: Nlue, Seorsum, Anxiety i La sua preferita.

Štefan Đurković (1996.) student je druge godine udaraljki na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi profesora Igora Lešnika. Glazbeno obrazovanje započinje kao harmonikaš u klasi profesorice Ksenije Tirić te profesora Dalibora Radičevića. Kasnije nastavlja kao udaraljkaš u klasi profesora Josipa Konfica. Tijekom svojeg školovanja sudjeluje na brojnim regionalnim i državnim natjecanjima od kojih ističe prvu nagradu u trećoj kategoriji na 52. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji HDGPP-a. Kao solist nastupa u ciklusu koncerata pod nazivom „Virtuoso“ u koncertnoj dvorani Blagoja Berse. Osim kao udaraljkaš okušao se kao kompozitor te je njegova skladba za komorni sastav „Once Upon a Time“ praizvedena na njegovom maturalnom orkestru. Od skladbi još ističe „Chanson for Sarajevo“ za vibrafon i marimbu te „Dalmosh“ za solo marimbu. Osim klasičnom glazbom, aktivno se bavi i popularnom glazbom te je do sad surađivao sa brojnim estradnim umjetnicima (Željko Bebek, Branimir Mihaljević, Ivana Kindl, Jacques Houdek i dr.).

Udaraljkaški duo Flam-a Duo čine Luis Camacho Montealegre (Španjolska) i Francesco Mazzoleni (Italija), obojica studenti diplomskog studija udaraljki na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Duo je nastao početkom 2016. godine pod mentorstvom Ivane Kuljerić Bilić i Igora Lešnika. Iako djeluju tek godinu dana, Flam-a Duo prisustvuje na mnogim europskim festivalima: IBMW (Samobor), Salotto Musicale (Treviso, Italija), Virtuoso Ciklus (Zagreb, Hrvatska), Percute (Valencia, Španjolska), IPEW (Bjelovar, Hrvatska), Percussion Camp (Tenerife, Španjolska). Dobitnici su 2. nagrade na natjecanju Percute Chamber Music Competition u Valenciji (Španjolska) 2016. godine i 2. nagrade na natjecanju Universal Marimba Competition u Sint-Truidenu (Belgija) 2017. godine.

Ususret 8. Večerima udaraljkaša u Križevcima…

Na Večerima udaraljkaša do sada smo imali priliku slušati Josipa Konfica, Špelu Mastnak, Kaju Farszky, Filipa Merčepa, Francesca Mazzolenia, Luisa Camacho Montealegrea, Gregora Hrovata, Šimuna Matišića, Stanislava Muškinju, Marka Mihajlovića, Igora Lešnika i udaraljkaški ansambl biNg bang, ansambl SUDAR te mlade udaraljkaše iz glazbenih škola u Karlovcu, Bjelovaru, Labinu, Varaždinu, Samoboru, Murskoj Soboti i Križevcima. Ovom popisu udaraljkaša pridružili su se ove godine i svi gorenavedeni glazbenici, a križevački udaraljkaški festival još jednom potvrdio da kvalitetom spaja generacije, a publici pruža istinski glazbeni užitak.