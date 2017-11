Prvi put su se na natječaj Antene Zagreb prijavili 2014. godine, i to sa čak dva glazbena covera, a ove godine vraćaju se mnogobrojniji nego ikad, bar što se broja izvođača tiče – U Velikoj dvorani Hrvatskog doma snimljena je obrada Queen-ove “Bohemian Rhapsody”, u izvedbi srednjoškolskog zbora, klavira i benda, sve redom učenika glazbene škole Alberta Štrige. Jučer objavljena prijava već plijeni pozornost javnosti, a javili su im se i sa Antene Zagreb.

Inače, Antena Zagreb već osmu godinu za redom organizira hvalevrijednu akciju pod nazivom “Glazbom reci stop maltretiranju!”. Posljedična je to reakcija na, kako kažu, “sramotnu presudu napadačima na tragično preminulog Luku Ritza”, a svake godine se pridružuje sve veći broj natjecatelja i škola.

Podsjetimo, Luka Ritz, maturant iz Zagreba, brutalno je pretučen 1. lipnja 2008. godine na Mostu Slobode, vraćajući se kući u kasnim večernjim satima. Zadobivenim ozljedama je podlegao 12 dana kasnije, a tek mjesecima kasnije konačno je uhićena petorka osumnjičena za ovaj zločin. Lukina smrt izazvala je veliki šok i glasno je odjeknula diljem Hrvatske (zasigurno se i mnogi od čitatelja s mučninom mogu prisjetiti tog razdoblja), a Luka je postao simbol borbe protiv uličnog nasilja i nasilja u školama. Od tada pa do danas održani su mnogobrojni skupovi, koncerti, manifestacije i prosvjedi, snimljeni su spot i pjesma (Grupa Adastra – Surovi grade) – sve u čast preminulom Luki, ali i kao (glasan) doprinos borbi protiv nasilja.

Ponovni angažman naših “glazbenjaka” prepoznali su i organizatori akcije. “Ponovno imamo prijavu iz Križevaca, riječ je o Glazbenoj školi Alberta Štrige i drago nam je vidjeti da su nas još jednom odlučili počastiti svojim sudjelovanjem.” kazala nam je Ana Junger s Antene Zagreb.

O ideji za prijavu i pripremama za natječaj, Dominik Kiseljak, klavirist, rekao nam je: “Glazbom reći stop maltretiranju i nasilju nama je najbolji i najprirodniji način. Pripremali smo se na redovnim zborskim probama koji vodi naša dirigentica, a i ravnateljica škole, Branka Špoljar, no uz to smo održavali i posebne probe pratećeg benda, kao i one zajedničke, benda i zbora. Osim samih učenika škole, u pripremu i realizaciju bili su uključeni i nastavnici, roditelji i prijatelji, kojima svakako moramo posebno zahvaliti na pruženoj podršci i doprinosu”.

Baš kao Dominik, i iz Glazbene škole zahvaljuju i ističu doprinos i podršku roditelja i profesora, kao jednu od bitnih okosnica rada na ovoj prijavi, odnosno projektu.

Kakav će plasman imati među naši glazbenjaci među svim prijavljenim ovisit će o Davoru Gobcu, Massimu te Husu iz Parnog Valjka.

Za troje finalista na kraju akcije organiziraju i veliki koncert u Vintage Industrial Baru gdje će svoje glazbeno umijeće prezentirati pred žirijem, njima će se na samoj pozornici pridružiti Mile Kekin te Aki Rahimovski. a pobjedničku školu nagrađuju glazbenim instrumentima za cijeli bend.

Iako selekciju finalista radi stručni glazbeni žiri, svakako preporučamo poslušati ovogodišnju izvedbu naših mladih sugađana, kao i da ih podržite lajkom na Facebook-u i YouTube-u.

Više informacija o samom natječaju i akciji možete pronaći na mrežnim stranicama Antene Zagreb, njihovoj Facebook stranici, a komentar naših Križevčana moći će se u narednim danima čuti i u radijskom eteru.

Za kraj, bez obzira na plasman u samom natjecanju, vjerujemo da su naši mladi sugrađani već ostvarili uspjeh u svojoj lokalnoj sredini. Još jednom “Bravo!” za naše nove naraštaje!