U Beogradu se od 16. do 24. srpnja 2017. godine održavao Međunarodni studentski tjedan – International Students Week in Belgrade (ISWiB) koji je okupio 150 studenata iz 59 država svijeta, 70-ak volontera, 12 moderatora u 10 radionica. Na tom međunarodnom festivalu za mlade već drugu godinu zaredom sudjeluje i križevačka trenerica joge Olga Razum Šujica, koju smo zamolili da nam prenese dojmove te informira i motivira križevačke studente za odlazak na ovakve festivale gdje mladi iz cijelog svijeta uče, razmjenjuju iskustva i zabavljaju se.

Za početak, molim te reci što je ISWiB 2017. i kako si se našla tamo?

ISWiB ili International Students Week in Belgrade je festival koji se već 11 godina održava u Beogradu i okuplja studente iz cijelog svijeta, a organizira ga studentska udruga Međunarodni omladinski talas iz Beograda. Naziv ovogodišnjeg festivala bio je: Youth strikes back – be the change you want to see in the world. Cilj je bio da se se multidisciplinarnim i multikulturalnim pristupom daju odgovori na aktualna svjetska pitanja, primjerice mjuziklom problem trgovine ljudima, IT radionicom educiralo se o zaštiti osobnih podataka, radionicom parkovne arhitekture dizajnirao se funkcionalan prostor koji živi s ljudima, fotografskom radionicom proučavale su se subkulture te reakcija na njihovu pojavnost u svakodnevnom životu, diskutiralo se o feminizmu te kulturološkim razlikama vezanima uz pitanje žena i ženskih prava itd. Ove je godine ISWiB bio najposjećeniji dosad, zaprimljeno je čak 1011 prijava.

Na ISWiB-u sam se ove i prošle godine našla u ulozi moderatorice joge na poziv yogasestre i članice ISWiB-ovog edukacijskog tima Hristine Filipović koja me pronašla preko mog Instagram profila. Tražila je inozemnog yogija koji se bavi cjelokupnom yogom od filozofskih postulata pa do dubljih tehnika onkraj fizičke prakse kao joga nidra, terapija bojama i zvukom itd. Radionica yoge bila je pod nazivom “Stretch your mind” s ciljem edukacije participanata o umu, o moralnom i etičkom kodeksu, prirodi materijalnog svijeta, ljudskoj prirodi, utjecaju posture tijela na mentalne procese i obrnuto te kako uporabom drevnih tehnika joge pročistiti svoju podsvijest te mijenjajući vlastite negativne programe, navike i emocionalne boli promijeniti svijet počevši od sebe. Na radionici sam imala 20 studenata, iz Alžira, Kazahstana, Njemačke, Austrije, Španjolske, Slovenije, Srbije, Bosne, Rusije, Italije, Grčke i Cipra, a budući da je radionica joge bila najtraženija imala sam asistenta iz Italije, mog prošlogodišnjeg studenta koji je u sklopu iste održao radionicu samoobrane iz karatea.

Kako se studenti mogu prijaviti i što sve program nudi sudionicima?

Studenti se mogu prijaviti kada su otvorene prijave u veljači. Treba pratiti službenu Facebook stranicu ISWiB-a. Program konkretno sudionicima nudi niz radionica na kojima mogu praktično koristiti usvojena znanja iz predmeta svojih studija, usvajanje nekih novih znanja i vještina sudjelovanjem u radionicama koje nisu primarno područje njihovog obrazovanja, sagledavanje problematike i diskusija o istoj s kolegama iz drugih kultura, korištenje različitih tehnika samo izražavanja te probijanje vlastite zone komfora što u konačnici rezultirati iznimno vrijednim vještinama nastupa na poslovnim sastancima, prezentacijama itd. Također, korištenje stranih jezika, internacionalno umrežavanje, poslovna suradnja, razmjena ideja i informacija te ono najljepše: prijateljstvo i predivan osjećaj globalnog zajedništva. Sam festival također omogućava i sudjelovanje lokalne zajednice kroz niz događaja poput country fair-a gdje sudionici nude mahom hranu, tradicionalne proizvode i promotivni materijal iz vlastite zemlje, a događaj je otvorenog tipa te privlači lokalno stanovništvo koje na ovaj način upoznaje svijet u vlastitom gradu. Neizostavne su također i zabave gdje se uz opuštenu atmosferu, piće, glazbu i ples odmara od napornog dana.

Što misliš o postojećim festivalskim programima u Križevcima?

Generalno govoreći festivalska scena u Križevcima svakom godinom sve je bogatija i bit će još i bolja jer usprkos našem urođenom pesimizmu nove ideje dobivaju sve više prostora, a to je nešto što ohrabruje. Mislim da se mladi, obrazovani ljudi koji su proveli određeno vrijeme putujući i šireći horizonte ne mogu pomiriti sa “sjedilačkim” životom u letargiji te da će naći načina kako se izraziti i kako učiniti njihovo mjesto za život punim života. Njih naprosto “svrbi” dok miruju. Takve ljude treba privući u Križevce inteligentnom i poticajnom politikom. Smatram da je postojeću festivalsku ponudu nužno modernizirati i upotpuniti te adekvatno promovirati – ne samo u lokalnim medijima već i šire, a naglasak bi trebalo staviti na poslovnu suradnju, kako nacionalnu tako i internacionalnu, a potom na festivalsku shemu “kruha i igara”. Sve se to može krasno i inteligentno organizirati. Križevci imaju mnogo potencijala, a koliko je on ostvariv ovisi o lokalnom stanovništvu, našoj slozi i našem angažmanu jer pogrešno je čekati da nam država ili grad ili netko treći organizira život. Osobno, te institucije vidim kao servis koji festivalske aktivnosti podržava financijski, promotivno i logistički.

Priprema se strateški dokument Gradski program za mlade, što predlažeš?

Predlažem da se strateški dokument Gradskog programa za mlade donese konsenzusom svih političkih i ostalih aktera s područja Grada Križevaca te da se što jasnije odrede ciljevi i strategija koja će mladima u Križevcima omogućiti edukaciju van formalnog školstva. Što će donesena vizija biti jasnija to će i njena realizacija biti brža i fluidnija.

Vjerujem da se program treba osmisliti na način da predstavlja svojevrsnu “zakrpu” formalnom školstvu, a da njegov finalni rezultat vodi do kritičkog razmišljanja mladih, njihovog snalaženja u suvremenom svijetu te vođenja kvalitetnog i smislenog života. Razni programi iz područja civilnog odgoja, nacionalne i internacionalne razmjene i suradnje, ljetne škole vođenja osobnih financija, vođenja kućanstava, izrade tradicionalnih obrta, spremnosti za izvanredne situacije. Smatram da bi se cijele godine trebale poticati i podržavati aktivnosti koji će povezivati križevačku mladež, mladež iz partnerskih gradova te okolnih mjesta, da se Križevci prestane sramiti svoje ruralne okoline i da se posebna pažnja posveti međunarodnoj suradnji. Osobno bih inzistirala da sve aktivnosti budu i edukativne i zabavne i poslovno-promotivne. Edukativne jer znanje daje moć te transformira negativne tendencije poput fizičke neaktivnosti, zlouporabe droga i alkoholizma, zabavne jer čovjek u svakoj životnoj dobi najbolje uči kroz igru, a poslovno promotivne jer se pomnim marketingom i umrežavanjem lokalnih obrtnika i tvrtki jača gospodarska aktivnost i konkurentnost. Križevci su divno mjesto za aktivnosti ovog tipa. Imamo kapacitete, mali smo grad koji funkcionira kao cjelina te konzumira malo organizacijske energije i vremena primjerice na prijevoz, također nema mnogo sadržajnih distrakcija koje bi kompromitirale ciljane aktivnosti. Savršeno.

Što želiš poručiti mladima Križevaca? Zahvaljujem ti na razgovoru.

Poručujem mladima da putuju, barem jednom godišnje, da skupljaju iskustva, kontakte, ideje, ali i da se vrate. Putovanja nisu skupa ako se tokom godine ne troši novac na tričarije i prolazne trendove, a da ne spominjem lumpanja po birtijama. Primjerice, cijena participacije na ISWiB-u ove je godine bila 150 eura za 8 dana smještaja, tri obroka dnevno, prijevoz na radionice i kupanac na adi, radionice izvanrednih moderatora, zabave, prijateljstva, međunarodne kontakte. Izvanredan omjer cijene, kvalitete i iskustva. Tih festivala ima još, primjerice u Mariboru i Timisoaru da navedem one bliže, treba se samo ohrabriti i poletjeti u svijet. Također, želim im poručiti da kvaliteta njihovog života ovisi o njihovom fokusu i vizijama te ideji zajedništva. Lijepo je živjeti u uređenom društvu Njemačke i Irske, ali naš grad i naša zemlja imaju potencijala da budu uspješna i poželjna mjesta za život. Potrebno je skupiti se, počistiti nered, unutarnji i vanjski, te raditi na promjenama kako bi u konačnici mogli svi zajedno živjeti u prosperitetu. To nikada nije bilo i neće biti jednostavno i lako – ali ništa na ovom svijetu što vrijedi nikad nije jednostavno i lako, zato i je, između ostalog, toliko dragocjeno.