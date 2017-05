MILIJUNSKA INVESTICIJA Cijela operativa iz Gundulićeve ulice preselit će se na ovu lokaciju, a u Gundulićevoj će ostati naša tvrtka kćer Gradkom, rekao je Gregurek, a prenosi portal ePodravina.hr.

U Cubincu je danas (u četvrtak, 18.5., op.ur.) svečano predstavljena I. faza izgradnje Izdvojenog pogona Komunalnog poduzeća Križevci.

Direktor Komunalnog Goran Gregurek predstavio je investiciju vrijednu 7,3 milijuna kuna te je naglasio kako je izgradnja financirana bez kredita, tj. vlastitim sredstvima poduzeća. Objekt je A energetskog razreda, a dugoročni cilj projekta je da zgrada postane potpuno energetski neovisna.

– Objekt ima površinu 800 m2, u drugoj fazi izgradit će se još skladište i radionica u površini od 730 m2 te na koncu, u trećoj fazi, natkrit ćemo garaže u površini od 1200 m2. Već od ponedjeljka ovdje će se početi seliti RJ vodovod i kanalizacija za koju se nadam da će se uskoro izdvojiti u u zasebnu tvrtku Vodne usluge, te RJ Čistoća. Cijela operativa iz Gundulićeve ulice preselit će se na ovu lokaciju, a u Gundulićevoj će ostati naša tvrtka kćer Gradkom – izjavio je Gregurek.

U ime okupljenih komunalnih poduzeća iz cijele Hrvatske, čestitke je uputio direktor Komunalca Požega Anto Bekić uz riječi kako će nova zgrada dodatno poboljšati rad Komunalnog poduzeća Križevci istaknuvši ih kao uzor.

Župan Darko Koren uputio je par riječi zahvale, a na rad poduzeća se osvrnuo i gradonačelnik Branko Hrg, inače predsjednik Skupštine Komunalnog poduzeća.

– Vratite se 10,15 godina unatrag i sjetite se Komunalnog tada i danas. Neki će reći da se ništa u Križevcima nije napravila. S obzirom da su uskoro izbori, vjerujem direktoru Gregureku da nije smišljeno, planski napravljeno da se otvori pred izbore, da izvođači nisu tempirali radove. Ako su i planirali, to je bilo prije tri godine, onda smo izvrsni planeri. Kažu mi neki protukandidati na izborima, ako se izvrsno planira, to su pravi ljudi. Mi smo to pokazali upravo sada, dobar izbor, mi smo pravi ljudi – osvrnuo se Hrg prilikom otvaranja i na lokalne izbore.

Hrg je dodao kako Komunalno poduzeće nema kreditnih zaduženja kao i grad Križevci te je dodao kako je zadovoljan što građani imaju bolju uslugu, a cijene ne rastu.(ePodravina.hr)