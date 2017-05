Nakon objavljenih intervjua s Ivanom Majdakom i Brankom Hrgom te Ivanom Šatrak, objavljujemo posljednji u nizu razgovora s kandidatima i kandidatkinjom za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu Grada Križevaca na predstojećim lokalnim izborima, koji se održavaju ovu nedjelju, 21. svibnja.

Predstavite se uvodno u nekoliko rečenica. Tko je Mario Rajn?

Po struci sam matematičar, prvostupnik zagrebačkog PMF-a, stipendist Veleučilišta VERN. Desetak godina aktivan sam u civilnom sektoru. Bio sam član Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca te član županijskog savjeta mladih. Nakon stažiranja u bankarskom sektoru, rada kao nastavnik u školstvu posljednje dvije godine sam izvršni direktor u jednom križevačkom privatnom poduzeću. Vlasnik sam i vlastite tvrtke. Oženjen sam suprugom Vlatkom s kojom imam kćer Evu.

Zašto ste se kandidirali za čelno mjesto Grada Križevaca?

Kroz svoja dosadašnja iskustva u privredi, civilnom društvu, ali i sudjelovanju u vijeću mladih stalno sam nailazio na nelogičnosti u vođenju gradom. Vidio sam puno neostvarenih prilika i potencijala koje ovaj grad ima. Kad sam definitivno odlučio ostati živjeti u gradu znao sam da se moram upustiti u tu veliku borbu buđenja grada. Kao što sam već spomenuo u drugim javnim nastupima, dva mandata na čelnom mjestu nekog grada su sasvim dovoljna, tri su puno, četiri su previše, a peti ne želim ni komentirati. Prošlo je vrijeme doživotnih vladara. Čovjek ne može biti jednako produktivan i ambiciozan 20 godina u nizu i to je sigurno činjenica. Stara je izreka da na mladima svijet ostaje i ja se s njome u potpunosti slažem.

Ne mislite li da bi vam lakše bilo da ste se kandidirali uz podršku neke od stranaka?

Svakako da bi mi bilo lakše zbog stranačke infrastrukture, no to ni u jednom trenutku nije bila opcija. Ne vidim se u stranačkoj hijerarhiji u kojoj su zastupljeni uglavnom osobni interesi pojedinaca koji se na taj način pokušavaju probiti i pronaći svoje svjetlo pod suncem. Sa nekoliko najbližih suradnika krenuo sam u ovo još prije dosta mjeseci i znali smo da će nezavisna priča biti teži put. No, to je za nas bila jedina mogućnost. Sada kad su formirane predizborne koalicije vidimo da smo bili u pravu, jer nema prirodnih ideoloških koalicija već samo interesnih, uz loše PR-ovske spinove poput lažnih “nezavisnih lista”.

Imate dosta šaroliku listu za Gradsko vijeće, po kojim principima ste ju sastavljali?

Željeli smo imati zastupljena sva područja života, ako to možemo tako nazvati. Iako je lista pretežito mlađa, imamo na njoj i ljudi s višedesetljetnim radnim iskustvom. Također, imamo ljudi iz grada te iz okolnih naselja i stručno pokrivamo razna područja. Vidimo da neke druge liste nisu uspjele zadovoljiti žensku kvotu propisanu zakonom s čime mi nismo imali problema. To samo govori koliko im je stalo do jednakosti, a ni svjesno kršenje zakona već u ovoj fazi nikako nije dobar pokazatelj za nekoga tko misli voditi grad.

Koji su, po vama, glavni problemi koji muče stanovnike Križevaca?

Križevčani su u prvom redu nezadovoljni nedostatkom radnih mjesta u gradu. Da, nezaposlenost nije tako velika, no nemojmo zaboraviti činjenicu da ljudi masovno odlaze iz grada. Od 2001. do 2011. po službenom popisu otišlo je 1200 ljudi, a od onda do danas još najmanje toliko. U 16 godina iste vlasti iselilo je dakle oko 10 posto, mahom radno sposobnog stanovništva. Dio građana radi izvan Križevaca i oni bi također radije radili u gradu kad bi to bilo moguće. Radna mjesta i gospodarstvo su pokretači svih promjena, kad se to pokrene sve ostalo će biti mnogo lakše rješavati. Dosta je i drugih problema koji muče građane, od skupih komunalija do nečistog grada. Trošenje proračunskih sredstava uvijek prema istim poduzetnicima je također problem, osim vjerojatno tim favoriziranim poduzetnicima. To ćemo promijeniti i uvesti transparentno poslovanje javne uprave.

Što su vaše glavne zamjerke aktualnoj gradskoj vlasti?

Aktualna vlast pogubila se u bavljenju samom sobom i partikularnim interesima. Gradonačelnik na odlasku ne zna u koju bi stranku, bi li se kandidirao ili ne bi, hoće li u Zagreb ili u Križevce. Gradonačelnici mnogih gradova koji su također dobili mandat u Hrvatskom saboru, ostali su ipak u svojim gradovima. Naš je ipak odlučio otići u Sabor. Tvrdim ovdje da se dva posla ne mogu obavljati jednako kvalitetno i to je dio problema ovog grada. Grad bez pravog vodstva i stručnog upravljanja ne može kvalitetno funkcionirati.

Među građanima se često može čuti pitanje – tko financira vašu kampanju?

Potpuno legitimno pitanje. Dio sredstava ću podmiriti osobno vlastitim sredstvima, sukladno mogućnostima, a dio smo prikupili kroz donacije fizičkih osoba i poslovnih subjekata, sve sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi. Iako na raspolaganju nemamo izdašna sredstva poput stranaka i dužnosnika koje su godinama financirani iz proračuna na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, pokušali smo maksimalno kreativno iskoristiti ono što imamo. Cijela moja kampanja će koštati nešto više nego će aktualni gradonačelnik platiti kaznu zbog kršenja Zakona o ravnopravnosti spolova jer nisu ispoštovali žensku kvotu.

Imate li predizborni program i gdje se može pročitati?

Naš predizborni program objavljen je na mojoj web stranici i tamo ga svatko može pronaći. Koliko je meni poznato to je i jedini cjeloviti program među svim opcijama koje se nude u Križevcima. Koliko god se ostali hvalili svojim programima ja ih još nisam vidio. Vidio sam samo kratke natuknice na letku kakav smo i mi tiskali, ali to ne možemo nazvati pravim programom. Na našem programu su radili stručni ljudi iz pojedinih područja i, za razliku od drugih, izbjegavali smo stavljati nerealna obećanja. Sigurno je da program nije savršen jer nismo u poziciji i ne znamo što se krije iza zatvorenih vrata, ali definitivno je realan i stručan.

Udruge u kulturi i sportaši negoduju zbog malih sredstava koje primaju. Za koje udruge i sportove biste izdvojili više novaca?

Iz prve ruke mi je poznat nemjerljiv doprinos udruga u kulturi za društveni život Križevaca, njihov višegodišnji marljivi rad i entuzijazam kojim mijenjaju našu sredinu na bolje svakako treba adekvatno podržavati, kako financijski tako i kroz kvalitetniji rad gradskih ustanova. Nedopustivo je da udruge redovito podmeću leđa dok se neki kulturnjaci na gradskoj plaći bave privatnim hobijima i ne pokazuju inicijativu za posao za koji su plaćeni. Također mi nije jasno zašto gradonačelnik uopće ima Kulturno vijeće i povjerenstvo za ocjenjivanje projekata u kulturi, a njihove prijedloge prije konačne odluke o financiranju redovito fabricira prema vlastitim, vrlo netransparentnim kriterijima. To jedan čelnik “grada kulture” ne smije tako raditi.

Sport je posebno važna tema za razvoj i rast djece i mladih Križevaca, i tome ću se prioritetno posvetiti te uvesti sustavnu podršku od strane gradske uprave i zajednice sportskih udruga. Infrastruktura za kvalitetniji rad s mladima će biti na prvom mjestu, uz potpuno transparentan pristup financiranju svih sportova.

Možete li prokomentirati ostale protukandidate i protukandidatkinju?

Ne bih želio nikoga posebno istaknuti. O aktualnom gradonačelniku sam već dosta rekao. Poštujem svačije pravo da se kandidira i želim im svima sreću u životu.

Što biste poručili građanima uoči izborne nedjelje?

Građanima želim poručiti da su izbori mjesto i vrijeme gdje i kad njihov glas odlučuje. Izađite na izbore u nedjelju, 21.05. i podržite svoje kandidate! Pozovite i svoje prijatelje, rodbinu, znance. Najveća pogreška koju možete učiniti u nedjelju je ne izaći na izbore uopće jer, vjerujte mi, tako će glasna manjina odlučiti umjesto vas. Buđenje nezavisne političke scene konačno upotpunjuje lepezu izbora za sve građane i izgovor da se nema za koga glasati sada više nije valjan. Vidimo se na izborima!