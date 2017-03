KANDIDAT ZA GRADONAČELNIKA Strategija grada je odlična, ja sam njome oduševljen, ali mi od nje nismo ostvarili ništa, a radimo na njoj već 16 godina. Najveći problem Branka Hrga je što bi htio biti i sudija i pop i gradonačelnik, rekao je Ivan Majdak.

Ivan Majdak izabran je za šefa križevačkog SDP-a prije četiri godine, a predstojeći lokalni izbori bit će mu prva izborna konfrontacija s političkim oponentima u Križevcima. Majdak je zamijenio Ivana Knoka na čelu stranke i od prvog dana na svom nišanu drži gradonačelnika Branka Hrga, pomno prati i kritizira poteze gradske vlasti.

Po zanimanju elektroničar, radi kao voditelj grupe u Hrvatskom telekomu te je sindikalni profesionalac u punom radnom vremenu. Majdak je prvi istaknuo svoju kandidaturu za gradonačelnika Križevaca, a kakvo je stanje u stranci pred početak kampanje, otkrio je u intervjuu za naš portal.

Gospodine Majdak, ima li SDP kandidate za izbornu listu i hoćete li nam otkriti koji su to ljudi?

Mi smo u našoj stranci demokratični, raspisali smo interne natječaje, kandidature, svi članovi su se mogli izjasniti na kojoj se vide poziciji, na listi za županijsko ili gradsko vijeće, odborima, funkcijama i taj proces je završio. Mi sad imamo ljude za koje vidimo da su zainteresirani za određena područja i poslove. Većina će biti mladi ljudi uz par iskusnijih i ono što mogu reći, gradonačelnik će biti najstariji na listi.

Zamjenici će biti dvoje mladih ljudi koji će sa mnom nositi teret i biti zaduženi svaki za svoj resor. Podijelit ćemo posao na tri dijela, jedan dio će biti vezan uz selo i poljoprivredu i tu mora biti stručna osoba, a drugi će biti zadužen za kulturu, sport i ostale društvene djelatnosti. Ja ću preuzeti dio oko organizacije razvoja privrede, obrta i koordinacije cijelog posla.

Pripremate li koaliciju na lokalnoj razini i s kime sve pregovarate?

Pregovaramo sa svima osim s onima koji su do sada bili na vlasti. Pregovaramo s novim HSS-om o predizbornoj koaliciji, u razgovorima smo i vjerujem da ćemo uskoro imati konačne rezultate tih razgovora i da ćemo naći zajednički interes. Vlast koja je bila 16 godina u Križevcima više ne smije dobiti mogućnost vladanja i prava na greške.

Kakav odnos imate s Marijanom Vukovićem koji je preuzeo gradski HSS, zajedno ste nastupali kao oporba?

Suradnja je korektna, on je dobio ozbiljnu stranku koju treba konsolidirati, posložiti redove, ljudi su dolazili i odlazili. SDP nije stranka koja se trebala odreći sela, mi tu imamo puno programskih sličnosti i zajedničkih stvari koje trebamo napraviti.

Kakav je Vaš pogled na ostavštinu aktualnog križevačkog gradonačelnika Branka Hrga nakon četiri mandata i 16 godina na čelu grada?

Devastirao je HSS, služila je stranka za privatne interese nekolicine ljudi koji su vladali gradom, strankom, životima ljudi u Križevcima. Niste se mogli zaposliti, niste mogli sklopiti posao, ako niste bili vezani stranački ili kumovski, niste mogli ništa napraviti u Križevcima. Grad mora svima dati jednaku šansu. Ostavština Branka Hrga je izvana prekrasna jabuka koja lijepo izgleda, a unutra je trula. Imamo lijepe fasade, trg, grad se malo uredio, to su dobre stvari. Nije sve negativno u tih 16 godina, ima pozitivnih strani poput komunalija i uređenja grada, ali to nije bit posla gradonačelnika i ja to ne bih radio. Prvo se trebala pokrenuti proizvodnja i zapošljavanje, treba se pokrenuti vizija grada.

Često se u javnosti i medijima spominje kako su Križevci grad s najviše blokiranih građana. Imate li Vi rješenje za taj problem i što je uzrok tome?

Bavili smo se fasadama, biciklističkim stazama, pričamo o besplatnim europskim sredstvima, a dali smo milijune kuna za sufinanciranja projekata iz gradskog proračuna. Gdje je promocija Križevaca, gdje je program turističkog razvoja? Ja ih vidim kao mali, prekrasan srednjoeuropski gradić, sređen, u kojeg će turisti nešto doći pogledati.

Npr. Spravišče, žalosno i teško mi je gledati tu manifestaciju, sjećam se kao klinac, bio je to prvi takav događaj na ovim prostorima. Unazad dvadeset godina, razvili su se i Terezijana i Kaj su jeli naši stari i Renesansi festival i Špancirfest i svi ostali, a danas je sramotno pokušati uspoređivati Spravišče s tim događanjima.

Ne možeš imati manifestaciju ako ne uložiš i ako ti je glavni problem da gradonačelnik hoda po gradu i raspoređuje štandove. Ne možeš organizirati privredni sajam i onda naplaćivati ljudima mjestovinu da ne može doći pokazati svoje proizvode. Za to mora biti novaca, za promociju Križevaca kao turističkog središta mora biti novaca. Za Križevce se mora čuti ili ne postoje. Toliko povijesti, događanja, spomenika kulture, Krvavi sabor križevački, normalna sredina bi napravila događanje od toga. Ljudi su čuli za zadnje osuđenu vješticu Herucinu, o tome se priča po fakultetima, a mi ne znamo to iskoristiti.

Tko je, prema Vama, krivac za sve te negativne stvari koje ste nabrojali?

Nesposobnost, loše procjene, loši ljudi koji vode grad. Strategija grada je odlična, ja sam njome oduševljen, ali mi od nje nismo ostvarili ništa, a radimo na njoj već 16 godina.

Najveći problem Branka Hrga je što bi htio biti i sudija i pop i gradonačelnik.

Onoga trenutka kad je postao predsjednik HSS-a na državnoj razini, trebao je prestati obavljati ove funkcije, ne možeš radit pošteno tri, četiri posla, biti saborski zastupnik, gradonačelnik , predsjednik stranke, negdje mora falit. Njega nema u gradu, njega nema na poslu zadnjih sedam godina, on bi možda i htio, ali ne stigne. Shvati da je došlo vrijeme da kažeš nekom drugom – izvoli. Ne treba se bojati mladih ljudi, neka i pogriješe, ali bez njega se ne može donijeti ni jedna odluka, mora se otvoriti svaka izložba. Kontraproduktivno.

Križevci nemaju viziju razvoja. Nemamo pripremljenu stambenu zonu za mlade obitelji koje bi htjele doći živjeti ovdje. Gledam gradove koje sam obišao jer se pripremam za mjesto gradonačelnika , od Istre do Primorja i kontinentalne Hrvatske, da li su ljudi iz Ludbrega, Nedelišća, Preloga, gradova oko nas, da li su oni toliko vredniji i sposobniji od Križevčana? Ja u to ne vjerujem.

Križevčani su vrlo vrijedni ljudi, muče se i znaju raditi, al ne znaju što bi radili. Lokalna politika mora znati što hoće sa selom, što s gradom i mora uložit određena sredstva u jedan smjer da se pomogne ljudima da se pokrenu. Ljudi će na selu proizvoditi ako znaju da će to moći prodati. Dođite na selo, razgovarajte s ljudima i mantra je da se ne isplati ništa.

Kakav je odnos SDP-a prema selu?

Moramo selu dati mogućnost da se ljudi osjećaju korisnima. SDP ima problema što se otuđio od svoje biračke baze. Seljaštvo i radništvo, to je nešto o čemu se mora početi voditi briga i na državnoj razini. SDP nije stranka tajkuna, kapitalista, SDP mora bit stranka radnika i seljaka. Zastranili smo ideološki, ali s novim predsjednikom stranke, brzo ćemo dokazati gdje pripadamo.

Naslijedili ste Ivana Knoka 2014. godine na čelu križevačkog SDP-a. Oporba prije Ivana Majdaka pod vodstvom gospodina Knoka bila je tiha, mnogi su to pripisali njegovom vlasničkom udjelu u Radniku koji posluje s gradom. Vi ste prilično žestoko napadali križevačkog gradonačelnika sve ove godine.

SDP do 2013. nije radio svoj posao, nije bio ni oporbena stranka. Ja to vidim i znam, teško mi je danas pričati o mojoj stranci, ali činjenica je kako su postojali nadstranački interesi. Radile su se predstave za javnost, izmišljale svađe, a zajedno su se pile kave.

Za političku scenu grada novost je nezavisna lista Marija Rajna. Kako komentirate njegovu pojavu i političke ambicije?

Jasno je da Hrg više ne može dobiti izbore u ovom gradu, SDP je dobrano uzdrmao vladajuće strukture, javljaju se opcije koje misle da mogu biti bolje. Rajn je tu uletio, mlad, kvalitetan čovjek, iako ga ne poznajem osobno, čini se dobar čovjek i to je dobro.

Kod nezavisnih lista me brine samo tko stoji iza koga, koji su interesi i koliko je to nezavisno. Građani imaju pravo znati tko stoji iza kojeg kandidata, a ja mogu reći da iza mene stoji SDP koji neće dobiti niti jedne kune od gradske tvrtke, tajkuna, privrednika. Nećemo si stvoriti obavezu prema bilo kome zbog eventualnog doniranja. SDP će sam financirati svoju kampanju.

Razmišljate li o mogućoj koaliciji s listom Marija Rajna i je li to opcija s obzirom na to da oboje dijelite cilj rušenja dosadašnje vlasti?

Mario se još nije o tome izjasnio, ali ja sam ga posjetio na njegovom štandu, razgovarali smo i dogovorili da ćemo sjesti na kavu, ali mislim da suradnja prije izbora nije moguća. Eventualno je moguća postizborna suradnja, za nju sam spreman, svi koji žele raditi za Križevce su dobrodošli jer treba posložiti stvari nakon 16 godina nerada, u ovom gradu ima mjesta za sve koji žele pomoći i raditi.

Isticali ste često u javnosti da gradski radio favorizira vladajuće strukture, kako to objasniti?

Gradonačelnik dođe u emisiju Grad po mjeri svojih stanovnika i provodi stranačku politiku, spominje svoju stranku i dugi niz godina se to zloupotrebljava i to je ono na što smo mi reagirali. Ne možemo biti u nejednakom odnosu na gradskom radiju koji je slušan i to posebno na selu. Reklama košta, a gospodin Hrg ju ima besplatno ili ju plaća grad. Prijenosa sjednica Gradskog vijeća nema jer je većina u tom vijeću na čelu s Brankom Hrgom donijela odluku da se neće prenositi jer bi mu to štetilo. Mi ćemo vratiti prijenose uživo kad dođemo na vlast.

Kakav je Vaš odnos spram Mladena Kešera s kojim dijelite stranku, ali čini se da niste na istom političkom putu?

Javno sam se očitovao o pojedinim postupcima Mladena Kešera koji su neprimjereni za ovaj grad i ovu stranku. Ne podržavam stopiranje projekta aglomeracije, ali tu uvelike krivim i Branka Hrga, Gorana Gregureka i Mladena Kešera, to je ista ekipa po tom pitanju za mene. To je trojac koji ovaj grad košta preko 300 milijuna kuna koje smo već mogli uložiti. Mladen Kešer nanosi ogromnu štetu općini Kalnik, 45 milijuna kuna bilo bi uloženo u njegovu općinu da nije stopirao proces. Kešer je legitimni član SDP-a, ali nemamo dodirnih točaka.

Godinama se u Križevcima priča o atletskoj stazi koja bi omogućila uspješnom sportskom klubu bolje uvjete za rad. Ima li SDP rješenje za tu stazu koje nudi građanima?

Atletska staza je našoj koaliciji prioritet što se tiče sporta u Križevcima. Atletika ima tradiciju, postoji potreba za stazom, žalosno je što se već 16 godina obećava i to će se ponovo obećati. Atletska staza je puno potrebnija od biciklističke staze. Nije bilo volje i interesa, Branku Hrgu i ekipi na vlasti je vlastiti interes u prvom planu, a ništa nije napravljeno za narod, samo za određene grupe ljudi.

Koji je Vaš stav o zgradi gradskog kina, prodaja ili stavljanje u određenu funkciju?

Prodaja nekretnine u vlasništvu grada je grehota. Kao kad na selu imate obitelj i par generacija skrbi i stavlja na hrpu i dođe jedan pijanac i rasproda to u pet godina i imanje ostane na nuli. Grad o svojim nekretninama mora brinuti i naći načina da one stvaraju profit, da se same otplaćuju. Za kino se mora naći najbolje rješenje, želimo čuti što građani o tome misle.

Otvorena je brza cesta do Križevaca, što očekujete od nje?

Branko Hrg je skupljao potpise protiv autoceste, da je po njegovom, danas bi plaćali cestarinu. Kad je sve bilo gotovo, on je igrom slučaja bio u poziciji da se naslikava na otvorenju što je i besramno radio. Da ne spominjem otvaranje radova Sanadera, Korena i ekipe i čekanje SDP-ove vlasti da dođe i napravi cestu do kraja. Uopće nije bitno tko ju je napravio i ne treba ju svojatati, ali mi ju nismo spremni dočekali. To mene brine u ovom gradu. Približili smo se Zagrebu na 35 minuta, a ništa nismo pripremili da privučemo ljude. Ja sam spomenuo stočni sajam i sad me napadaju jer sam rekao da ćemo otvoriti stočni sajam. Otvorit ćemo ga. To nije populizam. Lokaciju ćemo naći, nebitno je gdje će biti, bit će na primjerenom mjestu.

Pri preuzimanju vlasti bojim se jedne stvari, a to su Hrgovi ugovori koji nisu nikad nigdje javno objavljeni. Poput ugovora o domu za starije i nemoćne osobe ili za tehnološki park, ne znamo što je tamo dogovoreno, da li je grad njima jamac za kredite. A tehnološki park, ako se ne popuni u sljedećih par godina, gradu može doći na naplatu 35 milijuna kuna. Mi ne znamo što nas čeka i koja je ostavština Branka Hrga jer ništa nije transparentno.

Kako komentirate Hrgovu objavu da ide po peti mandat na čelu Križevaca?

Branko je kao i mnogo puta do sada i ovim potezom pokazao svoju vjerodostojnost.(ePodravina.hr)