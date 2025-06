Zbog radova prespajanja vodoopskrbne mreže, danas 10. lipnja od 9:30 do 15 sati doći će do obustave isporuke vode u Potočkoj ulici, Kosovcu, Ratarni od kućnog broja 9 do 39 (neparni brojevi) te naseljima Mali i Veliki Potočec i Široko Brezje, obavještavaju Vodne usluge.