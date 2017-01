Iz križevačkog Kluba kulture obavijestili su nas da zbog ulaska hrvatske rukometne reprezentacije u polufinale Svjetskog prvenstva, koje je na rasporedu u petak 27. siječnja u 20:45 sati, stand-up predstava Katerine Vrane, koja je bila zakazana za isti termin, prebacuje se na 19:30 sati, dakle ranije iste večeri kako bi publika mogla uživati u oba događanja.

Katerina Vrana je grčka komičarka svjetskog kalibra te osvajačica trećeg mjesta na međunarodnom natjecanju “Funniest Person in the World” koje organizira “Laugh Factory”. Njena superpopularna predstava “About Sex” puni dvorane diljem Europe. Na putu između Atene i Londona, Katerina stigne gostovati kao govornik na TEDx nastupima, nastupala je na BBC TV i radio stanici, rasprodala tri noći zaredom usred Londona. Redovito nastupa od Britanije, Grčke, Australije, Amerike pa sve do Balkana.