Produljen rok za prijavu na LAG natječaj do 20. kolovoza

Želite obogatiti turističku ponudu ili razviti inovativan proizvod ili uslugu na području LAG-a „PRIGORJE“? Još stignete prijaviti svoj projekt! LAG „PRIGORJE“ objavio je 3. izmjenu natječaja za Intervenciju 1.1. Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva temeljenog na lokalnoj resursnoj osnovi, kojom je rok za podnošenje prijava produžen do 20. kolovoza 2026. godine.

Na raspolaganju je ukupno 299.880,00 EUR, a pojedinačni projekti mogu ostvariti potporu od 10.000 do 24.990 EUR, uz intenzitet sufinanciranja do 65 % prihvatljivih troškova. Natječaj je namijenjen razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti, selektivnih oblika turizma te novih lokalnih proizvoda i usluga na području LAG-a „PRIGORJE“. 📌 Sve informacije, uvjete natječaja i potrebnu dokumentaciju pronađite na službenoj stranici LAG-a „PRIGORJE“.