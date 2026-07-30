Komunalno traži dimnjačara, dimanjačara majstora i vozača teretnog vozila

Komunalno poduzeće Križevci d.o.o. objavilo je dva javna natječaja za zasnivanje radnih odnosa – jedno za radno mjesto Vozač teretnog vozila te po jedno za dimnjačara i dimanjačara majstora. Uvjeti za vozača su stručna sprema kvalificiranog radnika (KV) s III. stupnjem, završeno obrazovanje za vozača, s dozvolom C, E, CE i B kategorije i obavljenom periodičkom izobrazbom vozača KOD 95 te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Za dimnjačara uvjeti su završena osnovna škola, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije te uvjerenje o liječničkoj sposobnosti za rad, dok dimnjačar majstora treba zadovoljiti stručnu spremu kvalificiranog radnika (KV) s III. stupnjem, dvije godine radnog staža u struci, položen majstorski ispit za dimnjačara te uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Rok za prijavu na svaki od natječaja je 6. kolovoza do 12:00 sati.