Križevci dostojanstveno obilježili Dan pobjede, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu „Oluje“

U Križevcima je danas svečano obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno – redarstvene operacije „Oluja“.

Nakon svečanog misnog slavlja u župnoj crkvi sv.Ane, delegacije Grada Križevaca te Koordinacije udruga branitelja Domovinskoga rata Grada Križevaca položili su vijence i zapalili svijeće kod bista dr. Franje Tuđmana i ratnog ministra Gojka Šuška, dok je gradonačelnik Grada Križevaca položio vijenac kod biste kardinala Franje Kuharića. Uz svečanu povorku sudionika, svečani program održan je kod spomenika “Ponos branitelja – u znaku križa”. Vijence su položili predstavnici roditelja i obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja te Koordinacije udruga branitelja Domovinskog rata, predstavnici političkih stranaka HDS-a, HDZ-a i SDP-a, nezavisni vijećnici, delegacija Javne vatrogasne postrojbe i Policijska postaja Križevci, te predstavnici Društva prijatelja Hajduka Križevci.

U delegaciji Grada Križevaca bili su gradonačelnik Tomislav Katanović, potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Marko Vrbanec, predsjednik Odbora za branitelje Grada Križevaca Božo Lazar te vijećnici Grada Križevaca Ivan Majdak i Matej Bunta.

U ime Odbora za branitelje Grada Križevaca i Koordinacije udruga branitelja Domovinskog rata Grada Križevaca okupljene je pozdravio gospodin Božo Lazar rekavši kako je na današnji dan, prije trideset i jedne godine, hrvatska trobojnica ponovno zavijorila nad Kninom – gradom koji je postao simbol pobune protiv hrvatske neovisnosti i agresije na Republiku Hrvatsku. Ona se i danas ponosno vije na kninskoj tvrđavi, kao trajni simbol naše najveće vojne pobjede i svih dotadašnjih pobjeda izvojevanih u nametnutom Domovinskom ratu. Snažno nas podsjeća koliko je vrijedna naša sloboda i koliko je visoka bila cijena njezina ostvarenja. Zahvalnost koju dugujemo hrabrosti, požrtvovnosti i odricanju hrvatskih branitelja iskrena je, duboka i trajna. Bili oni danas među nama ili počivali u vječnosti, želim im uputiti još jedno veliko i iskreno hvala. Jednaku zahvalnost dugujemo i članovima obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, kao i obiteljima svih onih koji su podnijeli teret rata i njegovih posljedica – rekao je predsjednik Odbora za branitelje Grada Križevaca gospodin Lazar.

Gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović okupljenima se obratio sa riječima: „Poštovani hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, uvaženi predstavnici braniteljskih udruga, predstavnici Hrvatske vojske i policije, cijenjeni vijećnici, predstavnici udruga, dragi sugrađani, danas smo se okupili kako bismo zajedno obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije „Oluja“ – jednog od najvažnijih datuma u suvremenoj hrvatskoj povijesti. S posebnim pijetetom prisjećamo se svih hrvatskih branitelja koji su svojim životima, hrabrošću i nesebičnom žrtvom omogućili da danas živimo u slobodnoj, samostalnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj. Njihova žrtva trajno nas obvezuje da čuvamo istinu o Domovinskom ratu, njegujemo zajedništvo i gradimo društvo utemeljeno na vrijednostima za koje su se borili.

Operacija „Oluja“ bila je kruna višegodišnje borbe hrvatskih branitelja za slobodu i teritorijalnu cjelovitost naše domovine. Bila je pobjeda ostvarena zahvaljujući hrabrosti, odlučnosti i zajedništvu hrvatskih vojnika i policajaca. Posebno se danas prisjećamo svih onih koji nisu dočekali mir, kao i onih koji i danas nose posljedice ratnih stradanja.

Naša zahvalnost pripada i njihovim obiteljima – roditeljima, supružnicima, djeci i svima koji su tijekom Domovinskog rata podnijeli teške žrtve i odricanja. Njihova snaga i dostojanstvo ostaju trajna opomena koliko je sloboda dragocjena i koliko je važno čuvati mir – rekao je gradonačelnik Tomislav Katanović.

Molitvu i blagoslov predvodio je preč. Stjepan Soviček župnik Župe sv. Ane, a u glazbenom dijelu programa nastupila je Lana Tinodi.