Plan aktivnosti projekta “Stariji, a snažniji!” za kolovoz

Hrvatski Crveni križ apliciralo je na poziv SF.3.4.08.06 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja pod nazivom „Stariji, a snažniji!“, a čija provedba je započela 1. lipnja 2026. godine. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika općine Kalnik, Udruga umirovljenika i starijih osoba Križevci i Udruga umirovljenika Sveti Ivan Žabno.

Kroz provedbu projekta, u 24 mjeseca planira se uključiti preko 606 osoba koje će sudjelovati u 1482 aktivnosti. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 299.994,73 eura. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027. i Državnog proračun RH.

Ciljana skupina projekta su osobe koje su navršile 55 godina života i umirovljenici. Svrha projekta je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu programa aktivnog starenja u lokalnoj zajednici odnosno na području Grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno kao i povećanje kvalitete života i socijalne uključenosti ciljane skupine.

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