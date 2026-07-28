Završena Pan Županijska šaranska liga

U organizaciji Športsko – ribolovnog saveza Koprivničko – križevačke županiije, jučer je na jezeru Pjeskara Šarje održano četvrto, ujedno i završno kolo Pan Županijske šaranske lige, na kojem je ostvaren rekordni ulov ove sezone. Tijekom natjecanja ulovljena su čak 382 primjerka ribe ukupne težine 2.324 kilograma, dok je najveću ribu posljednjeg kola ulovila ekipa Drnića iz Novog Virja.

Nakon završetka natjecanja službeno su proglašeni najbolji sportski ribolovci Koprivničko-križevačke županije, a svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn, načelnik Općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić te predsjednik županijskog Športsko – ribolovnog saveza Ivan Petak koji su najboljima uručili zaslužena priznanja.

Pobjedu u posljednjem kolu uvjerljivo je odnijela Štuka iz Ferdinandovca s ukupno 533 kilograma ulovljene ribe. U ukupnom poretku drugo mjesto osvojila je Štuka iz Ferdinandovca s 14 bodova. Treće mjesto, također s 14 bodova, ali manjom ukupnom težinom ulova, pripalo je Štuki iz Torčeca. Križevci su odličnim nastupima u završnici sezone, pobjedom u trećem i drugim mjestom u četvrtom kolu, stigli do četvrte pozicije s 19 bodova. Peto mjesto zauzela je Šoderica s 20 bodova i većom ukupnom težinom ulova od Smuđa, koji je s jednakim brojem bodova završio na šestom mjestu. Slijede Patuljan iz Pustakovca na sedmom mjestu s 23 boda, Hlebine na osmom s 28 bodova te Ivan Generalić na devetom mjestu s 30 bodova. Posebno priznanje pripalo je ekipi Patuljan iz Pustakovca, čiji su članovi tijekom sezone ulovili najveću ribu prvenstva, tešku 18,75 kilograma.