KLIK organizira radionice o subvencijama za dizalice topline: građani mogu ostvariti do 70 posto sufinanciranja

Energetska zadruga KLIK poziva građane na prvu od dvije informativne radionice posvećene ugradnji dizalica topline i mogućnostima sufinanciranja putem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prva radionica održat će se u petak, 31. srpnja, u 18 sati, a sudionici će dobiti detaljne informacije o javnom pozivu za dodjelu subvencija koji se otvara 2. rujna u 9 sati. Građanima će biti predstavljeni uvjeti prijave te mogućnosti ostvarivanja 50 ili 70 posto sufinanciranja, ovisno o prihodima i drugim kriterijima.

Na radionici će sudjelovati i energetski certifikator, koji će objasniti postupak energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata, dokumentacije koja predstavlja jedan od preduvjeta za prijavu na javni poziv. Lokacija na kojoj će biti organizirana radionica je energetsko-klimatski ured na adresi Trg J.J. Strossmayera 26.

Za sve koji neće moći prisustvovati prvom terminu, KLIK je osigurao i drugu radionicu, koja će se održati u ponedjeljak, 17. kolovoza.

Radionice se provode u sklopu projekta LIFE crOss renoHome, čiji je cilj informirati građane o mogućnostima energetske obnove i potaknuti korištenje dostupnih potpora za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.