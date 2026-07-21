Maslačak provodi projekt od gotovo 300 tisuća eura, održan drugi sastanak

Dana 09. srpnja 2026. godine u prostorima Udruge „Maslačak” Križevci održan je 2. Sastanak projektnog tima projekta „Zajedno smo jači”-pružimo podršku Maslačcima i njihovim obiteljima SF.3.4.11.04.0058.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici projektnih partnera Nataša Pukec Knok, upraviteljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Križevci i Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca kao i predstavnice nositelja projekta Martina Benjak Brezjan, voditeljica projekta i Nikolina Hrg, koordinatorica i izvoditeljica projektnih aktivnosti.

Najprije je voditeljica projekta Martina Benjak Brezjan pozdravila prisutne i zahvalila da odazivu te je predstavnicima partnera uručila promotivne materijale koje će postaviti u svojim prostorima kako bi informirali građane i svoje korisnike o mogućnosti uključivanja u projekt.

Koordinatorica projekta Nikolina Hrg upoznala je predstavnike partnera sa statusom provedbe projekta i projektnih aktivnosti provedenima u travnju, svibnju i lipnju 2026. Upoznala je predstavnike partnera sa tijekom provedbe projekta koji se odvijao na način naveden u nastavku. Tijekom travnja 2026. godine korisnik projekta je započeo s provedbom radionica „Psihosocijalne podrške” osobama s invaliditetom. U svibnju 2026. godine je nastavljena provedba psihosocijalne podrške, te je započela provedba radionica iz ciklusa „Sportom do zdravlja”, „Izrazimo se kreativno”, „Kreativno nošenje sa stresom” za roditelje/udomitelje, „Zajedno smo jači- psihosocijalna podrška roditeljima/udomiteljima” te radionice „Muzikoterapije”. U lipnju 2026. godine se započelo s provedbom radionica „Financijska pismenost”, „Maslačkov rehabilitacijski vrt”, „Pružite nam priliku” i „Povežimo se plesom”. Nakon tri mjeseca provedbe projekta ukupno je pruženo 795 socijalnih usluga, uključeno je dosada 52 sudionika, te je njih 17 ostvarilo više od 15 pruženih socijalnih usluga.

Nakon prvog dijela sastanka, voditeljica projekta Martina Benjak Brezjan i predstavnici partnera projekta razgovarali su o otvorenim pitanjima u provedbi projekta, ulozi partnera te stručnoj podršci koju oni mogu pružiti nositelju projekta.

Partneri na projektu su Grad Križevci i Hrvatski zavod za socijalni rad, dok je razdoblje provedbe od 31. ožujka 2026. do 31. ožujka 2029. Ukupna vrijednost projekta iznosi 295.651,84 eura, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava: 295.651,84 eura.