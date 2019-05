Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u suradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi i to u četvrtak, 2. svibnja od 12 do 18:00 sati i u petak, 3. svibnja od 9 do 14 sati.

Akcije se provode u Križevcima, u prostoru Hotela Kalnik, Trg Svetog Florijana 15, a Zavod za transfuzijsku medicinu poziva sve da se u što većem broju odazovu ovoj redovnoj akciji prikupljanja dobrovoljnog darivanja krvi.