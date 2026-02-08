[FOTO] Udruzi “Maslačak” osigurana dodatna sredstva za poludnevni boravak

Ovih je dana na adresu sjedišta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci od nadležnog Ministarstva stigao dodatak Ugovoru o pružanju socijalne usluge poludnevnog boravka na razdoblje od 1. siječnja 2026. do 31. prosinca 2028. godine.

– Ovo nam je dokaz da dobro radimo i da Ministarstvo prepoznaje i cijeni naš rad te potrebu za pružanjem socijalnih usluga u zajednici za osobe s intelektualnim teškoćama, istaknula je zamjenica predsjednice Udruge “Maslačak” Križevci Martina Benjak Brezjan.

Udruga svakodnevno pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka za ukupno 30 osoba s intelektualnim teškoćama, a ovime su osigurana sredstva samo za 10 osoba, dok se boravak za ostalih 20 osoba financira putem projekata i programa te donacija članova lokalne zajednice.

Aktivnosti koje obuhvaća poludnevni boravak su: njega i briga o zdravlju korisnika, socijalni rad i socijalna rehabilitacija, radne aktivnosti, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti, glazboterapija i glazbene aktivnosti, likovna terapija i likovne aktivnosti, psihološka podrška, radna terapija, fizikalna terapija, senzorna integracija, svakodnevno osiguravamo jedan obrok za korisnike, svakodnevni prijevoz korisnika.

Kako bi se sve aktivnosti kvalitetno provele zadužene su: voditeljica socijalnih usluga, tri radne instruktorice, vozač kombi vozila te osobni asistenti koji su zaposleni putem ugovora o radu u Udruzi, socijalna radnica, medicinska sestra i njegovateljica koje su zaposlene putem Ugovora o dodatnom radu u Udruzi, izvoditelj informatičke radionice koji dolazi jednom tjedno te mnogi volonteri.